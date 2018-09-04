蘋果將推2款3D感測手機、外資喊買 穩懋盤中亮燈 族群雞犬升天

三五族大廠穩懋 (3105) 第三季展望保守，不過，美系外資看好蘋果將 2019 年之前推出兩款具有 3D sensin 的 OLED iPhone，也預期穩懋營收將在 2019 年恢復，2020 年成長率更上看 35%，將目標價一口氣從 195 元調高至 280 元，激勵股價開盤強攻漲停，創下近一個月新高，也帶動族群全面大漲。由於部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年同期強勁，穩懋預估第三季營收可能較上季下滑一成左右，預期第三季毛利率約為 low thirties 的水準。法人認為，產能利用率恐低於前一季，將導致毛利率進一步下滑約 30-32%。



下半年營收恐難出現年增表現，法人認為，主要係 VCSEL 生產良率提升，減少晶圓使用量，且蘋果訂單將遭 Finisar 分食，今年底穩懋在蘋果訂單的獨占地位將消失，而下半年營收恐難出現年增表現，今年 EPS 恐僅 8 元。



不過，最新出爐的美系外資報告表示，蘋果將 2019 年之前推出兩款搭載 3D sensin 功能的 OLED iPhone，將穩懋目標價調高至 280 元，也看好 2019 年第一季營收將恢復成長，2020 年成長率更上看 35%，而穩懋過去在全球 3D 供應鏈中表現最差，和主要客戶 Lumentum 相比，股價表現差異更大，決定調高穩懋評等，由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由 195 元調高至 280 元。



穩懋攻漲停，股價創近一個月新高，也帶動三五族全面大漲，盤中全新 (2455)、宏捷科(8086) 漲幅高達 6、7%，環宇 - KY(4991)、IET-KY(4971)漲幅也超過 3%。