提前一週 海底撈今通過聆訊 明天路演 IPO集資78億

來自「IPO 早知道」的獨家消息，海底撈提前在今 (16) 日通過港交所聆訊，明 (17) 日啟動分析師路演。主要是由於近期國際股市的巨大波動，同時錯開 8 月 23 日的聆訊高峰 (美團點評和華興資本將於同一天通過港交所聆訊)，海底撈和港交所將聆訊日提前了一週。

海底撈 IPO 擬集資 10 億美元 (約港幣 78 億元)。高盛及招銀國際為聯席保薦人，上市估值在 90 億至 120 億美元 (約 702 億至 936 億元) 之間，相當於 2019 年預計淨利潤的 22 至 28 倍本益比率。

與此同時，海底撈的基礎投資者也曝光，海底撈會選 1 家國際長線基金、1 家主權基金及 1 家大型中資基金為基石投資者，貝萊德、中投和高瓴資本目前勝算最高，相信公司於 9 月底正式掛牌。

目前，海底撈的機構意向下單已經超過 10 倍超額認購。海底撈董事長張勇決定本次 IPO 不使用「綠鞋機制」，這體現了公司和承銷商對於後市表現的巨大信心；同時，張勇也組建了個人基金進行護盤和後市穩定。

「綠鞋機制」也叫綠鞋期權 (Green Shoe Option or Over-Allotment Option)， 是指根據中國證監會 2006 年頒佈的《證券發行與承銷管理辦法》第 48 條規定「首次公開發行股票數量在 4 億股以上的，發行人及其主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權」。該機制可以穩定大盤股上市後的股價走勢，防止股價大起大落。工行 2006 年 IPO 時採用過「綠鞋機制」發行。 也有人稱它是「護盤機制」，就是上市公司會認命某一個主承銷商為後市商，而後市商會在公司股價跌破 IPO 發行價後，通過在二級市場買入股票人為創造買盤，護盤拉高股價，並可以再將這些股票以 IPO 的價格賣給上市公司進行套利。

海底撈在港交所上市的股票代碼是「1994-HK」，背後的含義是海底撈成立於 1994 年。1994 年，張勇在四川簡陽開設了第一家海底撈；24 年以來，海底撈已經發展成為全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，坐上了中國餐飲界的頭把交椅。

海底撈 2015 年、2016 年和 2017 年的收入分別為人民幣 57.6 億元、78.1 億元和 106.4 億元，複合增長率為 36%；2015 年、2016 年和 2017 年的淨利潤分別為人民幣 4.1 億元、9.8 億元和 11.9 億元，複合增長率為 71%。

海底撈計劃於 2018 年開設 180 至 220 家新餐廳，提高餐廳密度並拓展地區覆蓋範圍。海底撈也將通過個性化服務和新科技賦能提升就餐體驗和品牌忠誠度。同時，海底撈也將繼續技術方面的諸多投入，包括智慧選址和運營財務系統的搭建，智慧廚房的建設和運營效率的提升，庫存管理系統和供應管理系統的建設。

在新經濟泡沫不斷破裂和國際資本市場異常波動的大環境下，海底撈 IPO 受到機構投資者的普遍歡迎。海底撈兼具成長性和盈利性，在收入和淨利潤上保持了強勁的複合增長率，利潤率也長期保持在 10% 以上；這和那些巨額虧損的新經濟企業形成了鮮明的對比。

在市場下行壓力巨大的情況下，機構投資者普遍傾向於投資具有防禦性、財務資料更加紮實的公司。