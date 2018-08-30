新經濟熱退潮 美團、海底撈、華興9月撞期上市或蒙塵

美團點評、海底撈、華興資本 3 股初步計劃分別於 9 月 20 日、27 日及 28 日掛牌，共集資逾港幣 420 億元，由於掛牌時間接近，意味著 3 股將正面交鋒。不過，分析預估，新經濟股熱潮不再，加上大盤表現疲弱，投資者未必追捧。

大陸火鍋品牌海底撈今 (30) 日上市聆訊，將於 9 月 11 日確定基礎投資者名單，12 日舉行全球巡迴說明會，20 日定價及 27 日正式在香港主板上市。

海底撈這次上市擬集資最多 10 億美元 (約港幣 78 億元)，市值約 90 億至 120 億美元 (約港幣 702 億至 936 億元)。機構投資者亦看好該公司前景，認為估值合理，中投公司、貝萊德、高瓴資本及富達都有可能成為其基礎投資者。

被譽為「獨角獸獵人」、專為新經濟公司提供諮詢服務的華興資本，與海底撈的招股時間幾乎完全重疊，傳該公司也在今日接受上市聆訊，下週開始進行巡迴說明會，9 月 21 日完成定價，9 月 28 日掛牌。據悉，該公司的估值介乎 30 億至 35 億美元 (約港幣 234 億至 273 億元)，集資約 3 億至 4 億美元 (約港幣 23.4 億至 31.2 億元)。

另外，大陸生活資訊及外賣餐點平台美團點評已於上週四 (8 月 23 日) 通過上市聆訊，目前已展開上市前推薦，並會決定基礎投資者名單。公司將於 9 月 13 日定價，預計 9 月 20 日掛牌上市。市場料募資最少 40 億美元 (約港幣 312 億元)，有望成為繼中國鐵塔 (0788-HK) 後今年集資額最高新股。

多家投行昨 (29) 日公布對美團點評的預期估值，瑞銀最看好，評該公司估值 650 億美元至 950 億美元 (約港幣 5070 億至 7410 億元)；聯席保薦人高盛、摩根士丹利、美銀美林則估介乎 455 億美元至 580 億美元 (約港幣 3571 億至 4552 億元)。

這 3 檔重量級新股強碰上市，招股及上市後股價表現備受關注。第一上海首席策略師葉尚志表示，海底撈品牌帶來的明星效應或有利其招股表現，但鑑於今年其他明星新股的表現平平，相信動力不大。

此外，從去年眾安在線 (6060-HK) 上市點燃的新經濟股熱潮似已有退卻跡象，其中眾安及易鑫 (2858-HK) 分別累跌 4-6 成，表現最好的小米 (1810-HK) 及閱文 (0772-HK)，漲幅也不到 1%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美團部分業務仍在「燒錢」，預期市場在公司招股期不會有熱烈反應，但長遠而言，公司的業務前景仍屬不錯。