【新股追蹤】中國奧園(03883-HK)分拆奧園健康生活上市

中國奧園(03883-HK)分拆的奧園健康生活集團上載招股文件，擬在主板上市，聯席保薦人為國泰君安國際及中泰國際。

該公司為55處物業提供物業管理服務，6個商場提供商業運營服務，以及向23個商場訂約提供商業運營服務，其中包括母公司的「奧園廣場」及「奧園城市天地」品牌。

於往績記錄期間，該公司的收入及淨利潤錄得大幅增長。收入從截至2015年12月31日止年度的1.795億元(人民幣.下同)增至截至2016年12月31日止年度的2.654億元，且進一步增至截至2017年12月31日止年度的4.36億元，2015年至2017年的複合年增長率為約55.9%。淨利潤從截至2015年12月31日止年度的2700萬元增至截至2016年12月31日止年度的4100萬元，且進一步增至截至2017年12月31日止年度的6990萬元，複合年增長率約為60.9%。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年5月31日止五個月，物業管理服務分部所產生的收益為1.493億元、2.249億元、3.179億元及1.637億元，分部佔總收益約83.2%、84.7%、72.9%及79.1%。該集團與母公司集團保持長期合作關係並預期向母公司集團開發的物業提供物業管理服務將繼續成為該集團不久將來穩定的收入來源。

上市集資所得淨額將用於收購或投資其他同業，擴大物業管理服務組合，收購或投資服務供應商，如中醫服務、醫療美容服務、老年人照料服務及電訊服務，發展及升級線上線下平

台，開發智能服務系統等。

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