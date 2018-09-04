有線寬頻結盟中移動 股價急彈1.02倍 分析：亢奮後有賣壓

有線寬頻 (1097-HK) 與中移動 (0941-HK) 旗下中移動香港簽訂策略合作協議，在電訊及多媒體內容的範疇上合作。消息刺激有線寬頻股價昨日一度爆漲 1.1 倍，高見港幣 0.188 元，收盤漲幅 1.02 倍，收報港幣 0.18 元；中移動亦上漲 1.15%。

有線寬頻股價

有線寬頻主席邱達昌表示，現時公司業務有改善的跡象，近月上客量已止跌回升，惟坦言媒體生意不易做，表明日後一定有集資的需要，但他未正面回應具體集資金額及集資方式。

根據協議，雙方合作內容包括中國移動香港向有線寬頻支付若干費用作為中國移動香港使用有線寬頻的網絡資源、委聘有線寬頻為其網絡建設及維護提供專業意見及相關服務，以及向中國移動香港提供電視內容的代價。

有線寬頻表示，公司與中國移動香港的合作安排不是獨家性質，而預期正式協議 (倘訂立) 的年期將為 20 年，並可能額外延長 5 年，條件為中國移動香港有權自正式協議日期起計 10 年期間結束前審閱正式協議。

在多媒體內容合作方面，雙方合作內容包括提升網絡基建及加強節目內容。此外，部分中國移動香港的客戶可因應其服務計劃，於中國移動香港旗下的應用程式 UTV 欣賞與觀看有線旗下的新聞台、財經資訊台與娛樂台。

雙方在固網寬頻方面也有合作，中移動香港董事長李鋒表示，合作有助集團拓展家居寬頻業務及智能家居業務。5G 年代將來臨，不少智能家居裝置可連接至互聯網，需要極速而穩定的傳輸網絡支援。中移動香港行政總裁李帆風則指，集團會租用有線的網絡基建及光纖網絡，而自身亦會繼續鋪建網絡。

至於雙方合作會否影響有線新聞的編採方針，有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，新聞部一向以公信力為賣點，將繼續貫徹編採自主；中國移動香港行政總裁李帆風則表示，雙方尚未完全落實合作細節。

對於早前有線娛樂台裁員，梁淑儀回應指有關行動為公司的新部署，因娛樂台的營運模式將轉變為與外判公司合作為主。至於會否有計劃再裁員，邱達昌則未正面回應。

邱達昌強調，有線寬頻有很多資源尚未釋放，發展潛力龐大，因公司擁有強大的網絡基建，而早年九龍倉集團 (0004-HK) 投資了港幣 77 億元鋪設、現時能覆蓋 230 萬戶家庭的地下光纖網絡，將令公司在電視業務以外，擁有很大的發展空間，現時政府未必再容許大規模地下鋪建。

消息刺激有線寬頻股價抽升逾 1 倍，成為升幅最大港股。但證券業人士表示，有線的前景繫於奇妙電視的盈利能力，因為奇妙電視可以成為有線的未來收入來源，亦可能成為負擔。

分析指，中短期而言，由於有線有需要增資，這或會影響股民的投資意願，長線而言，由於電視行業一向「燒錢」，觀乎 TVB(0511-HK) 的業績亦不理想，相信行業前景未明下，有線股價經昨日亢奮後，今 (4) 日將有賣壓。