伊朗出口全球庫存同時驟減 紐約油價漲破70美元關口

最新的 EIA 評估報告顯示原油、汽油與蒸餾油庫存意外驟滑，美國和伊朗的供應量減少，全球市場需求增加，紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格在一個月內首次收於每桶 70 美元以上，攀上七週以來的高點。

紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格今 (31 日) 日午旬小漲 0.03%，每桶 70.27 美元，站上 7 月 14 日以來的高點。

WTI 期貨價格攀上七週以來的高點。

紐約商品交易所 10 月 WTI 期貨價格在近一個月內首次收於 70 美元以上。TD Securities 全球商品策略主管 Bart Melek 表示，美國石油生產停滯不前，伴隨著強勁的美國經濟，以及對伊朗的制裁，促使原油價格保持高位。

EIA 數據顯示美國原油、汽油與蒸餾油庫存較低 自 6 月以來，美國國內產量連續六週停滯不前，秋季煉油廠維護工作時期即將來臨，維持油價漲勢可能具有挑戰性，因這通常導致原油庫存增加，因為煉油廠降低對石油的需求，伊朗原油出口不足可能有助於提振美國的出口。

Confluence Investment Management 首席市場策略師 Bill O’Grady 說：「如果看好這個市場，投資人實際上會認為出口將抵消因煉油廠維護導致經常性秋季石油需求縮減。在此考量下，這些價格可能是合理的。」

《Oilprice》報導指出，近期原油價格上漲還有其他原因，例如美元疲軟。自 8 月中旬以來，美元指數下跌約 2%，由於石油以美元計價，美元的回落有助於為原油增加些許漲勢。

《華爾街日報》報導，伊朗的石油出口下降速度遠遠超過大多數分析師的預測，銀行正在放棄參與伊朗石油貿易，歐洲煉油商已經開始大幅削減對伊朗原油的採購量。

能源顧問公司 SVB Energy International 表示，伊朗的石油出口在未來幾個月可能會繼續急劇下降，11 月將降低至每日 800 萬桶。