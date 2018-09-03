麥迪森控股(08057-HK)擬開發高性能計算業務及部署加密貨幣

麥迪森控股(08057-HK)公佈，於2018年9月2日，間接非全資附屬公司Diginex High Performance Computing Limited與Symbioses S.A.訂立諒解備忘錄，據此，訂約雙方擬合作開發高性能計算(HPC)業務，以及部署優化開採加密貨幣。

Symbioses總部位於瑞士，為一家營運專有計算能力交易網絡的技術公司，緻力於集合全球設備之計算能力。該網絡作為全球計算設備擁有者(例如Diginex HPC)之渠道，透過提供互通平台，於利用其現有計算能力方面加以優化。透過加入該網絡，Diginex HPC可在單一接入點面向各潛在HPC客戶的不同計算需求。董事會預期，是次與Symbioses合作能夠為其HPC 業務發展開辟渠道。

此外，Symbioses的已開發加密貨幣開採的獨特優化技術能夠增強計算設備能力，併自動定位各個加密貨幣交易所，以最少切換時間選擇獲利最高之加密貨幣進行開採，此乃考慮到圖形處理單元的開採效率、加密貨幣的現行交易價格，以及於不同加密貨幣交易所的交易成本。訂約雙方同意於首批目前由Diginex HPC配置且最多為20,000個圖形處理單元上進行加密貨幣優化。預期透過採用加密貨幣優化技術，能夠提升圖形處理單元的整體效率。

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