中光電智能機器人獲經濟部補助

中光電 (5371-TW) 多領域布局，子公司中光電智能機器人公司今 (3) 日宣布，發展出智能商用無人機解決方案，並獲經濟部智慧城鄉生活應用計畫的經費補助，將把自我研發的自主巡檢與管線智能檢測，導入群創 (3481-TW) 竹南廠智慧工廠應用，同時攜手安控大廠建騰創達 (ACTi)，合作開發陸空聯防智能方案。

中光電表示，鎖定無人機在智慧工廠、智慧城市的應用價值，中光電智能機器人公司，積極發展智能商用無人機解決方案，且獲得經濟部計畫的補助；這項計畫主要是與合作夥伴進行場域驗證 (POC)，除導入群創竹南廠智慧工廠應用外，更運用即時影像辨識技術，與建騰創達合作開發，目標要讓商用無人機朝向智慧城市等多元應用市場發展。

中光電指出，智能商用無人機解決方案，搭載 NVIDIA Jetson TX1 嵌入式高速運算平台，以感知融合系統為核心，結合中光電 AI 技術，大幅提升智能分析的運算速度與精準度，讓無人機飛行更安全可靠及智能。

中光電預期，第 3 季節能產品出貨將季增逾 1 成，影像產品營運績效也將同步成長今年下半年在節能、影像兩大事業群出貨量同步成長下，營收可望呈現逐季增溫榮景，毛利率維持約 18%。

中光電強調，在新技術的開發上，mini LED 已配合客戶開案，預估最快可在明年量產，初期以高階顯示器產品為主。