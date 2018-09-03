良率拉升 健策本季獲利看俏 EPS有望再戰新高

均熱片大廠健策 (3653) 第三季生產線良率提升，帶動毛利率增加，法人預估，儘管營業額成長趨緩，但其第三季獲利有機會優於第二季，再創新高。健策第二季 EPS 雖以 1.47 元寫下 27 個季度獲利新高，但因報廢率較高，生產線員工增加，費用提升，毛利率、營益率下滑，本業獲利僅 0.83 億元，低於首季與同期，未如預期。



不過，本季在老舊機台逐漸汰換，加上新進員工訓練逐漸成熟，影響良率的不利因素減少，毛利率獲得提升，因此法人對健策第三季獲利提升的情況看法樂觀，EPS 有望優於上季。



在營收方面，第二季以 11.77 億元寫下新高，7 月營收為 3.79 億元，月減 6.34%，年增率 30.9%，累計前 7 月營收 26.15 億元，年增率達 26.25%。法人評估，本季受美中貿易戰影響使無錫廠部分產品出貨減緩，不過因屬較低毛利的產品線，因此毛利率將進一步提升。