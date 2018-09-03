【華冠投顧】盤中解析：漲價概念股下殺 台股重回11000

劉彥良 分析師

陸股走跌再次失守 2700 點拖累亞股拉回，台股由漲價概念股帶動下殺，呈現開高走低態勢，目前加權指數大跌下約 90 點再度回落 11000 點之下。權王台積電 (2330) 逆勢上漲 1 元穩住指數跌幅未逾百點，但中小型股賣壓沈重，上櫃指數已下挫 1.4% 吃掉前 4 個交易日漲勢，一黑吞 4 紅。

被動元件指標股國巨 (2327) 和華新科 (2492) 目前報價都已接近跌停，拖累半導體矽晶圓指標股環球晶 (6488) 和合晶 (6182)、MOSFET 指標股大中(6435) 和杰力 (5299) 重挫。

盤面上逆勢走強的為受惠歐盟自 9/3 起取消對中國長達 63 個月雙反 (反傾銷 + 反補貼) 政策的太陽能族群，同時新日光 (3576)、昱晶(3514) 和昇陽光電 (3561) 合組的聯合再生能源預計在 10/1 合併，並喊出力拼 3 年獲利。該族群近期在低檔獲法人買盤進駐並開始彈升，但目前線型未翻多暫以跌深反彈視之，後續還是要視業績是否如預期成長並順利轉虧為盈。

蘋概股雖有蘋果 9/13 發表新機的利多，唯近期走勢差異極大，鴻海 (2317) 目前險守 80 元大關、GIS-KY(6456)在麥格里降評下連兩日重挫，相對強勢守穩所有均線之上的則有可成 (2474) 和頎邦(6147)。

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