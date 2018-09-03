【華冠投顧】大盤漲多拉回打噴嚏…OTC重感冒!!..漲價題財人氣股MLCC矽晶圓殺很大!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、2492 華新科、2406 國碩、6488 環球晶、6182 合晶

雖然阿根廷獲得 IMF 救援，但美加的《北美自由貿易協定》（NAFTA）未達成協議，中美貿易爭議也未解，而台股上週人工盤大漲了 254 點，已來到 11000 的高壓力區。今日非電族群壓回，加上 MLCC／被動元件兩大巨頭－2327 國巨、2492 華新科跌停！！使大盤大跌 99 點，成交量 1,102 億。收實體大黑 K，吃掉上週紅 K！OTC 更弱，主要是人氣族群 MLCC／被動元件及矽晶圓殺聲隆隆！！OTC 下跌 2.06%，成交量放大至 284 億…… 合計上漲家數 364 家，下跌家數 1,080 家。

（一）逆勢上漲股

太陽能持續上漲：2406 國碩、3576 新日光、3514 昱晶、3561 昇陽光。營建：2538 基泰、3266 昇陽、3052 夆典、2597 日勝生等；其他如 6278 台表科創波段新高，2442 新美齊創收盤新高，5269 祥碩突破整理區創新高.........

（二）人氣股 MLCC + 矽晶圓 + MOSFET + 其他跌深股…… 跌深反彈彈完再殺很大

被動元件 2498 華新科、2327 國巨、8163 達方、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6155 鈞寶、6284 佳邦、3624 光頡、2478 大毅、6173 信昌電、8043 蜜望實、2472 立隆電、2375 智寶、6175 立敦、3090 日電貿、6127 九豪、5317 凱美、5255 美桀、6432 今展科等…… 矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊、3532 台勝科跌……MOSFET 5299 杰力、8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森…… 電動車 4721 美琪瑪、4739 康普…… 光碟片 2349 錸德、2323 中環。6456 GIS-KY 上週五幸運星提到此檔利多不漲請小心，結果今日殺跌停，3673 TPK-KY 也跟著大跌……

（三）漲多強勢股拉回修正 ING……

八月老師分享的新主流股因漲幅驚人，今日也開始拉回整理，如 2027 大成鋼、6121 新普、2368 金像電、4953 緯軟、3323 加百裕、6552 易華電、2425 承啟、5439 高技……

大盤與 OTC 將於本週開始面臨整理洗盤…… 請耐心等待新的主流股，穩定操作找尋型態佳、基本面好的新主流，再逢低布局，千萬勿急躁，勿亂槍打鳥即可。

文章篇幅有限……9 月新主流新飆股一發動，老師將會第一時間無私的在 LINE 粉絲群中無私分享，歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家明日操作順利！！！

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