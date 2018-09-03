陸廠搶食蘋果平板觸控供應鏈 外資看淡GIS下半年獲利表現

外傳蘋果 iPhone 三款新機，有二款為 OLED、一款 LCD 機種，平板電腦觸控產品新增陸系供應商，外資預期 GIS-KY 業成 (6456) 第三、四季營收逐季走高到 325 億元以及 371 億元，較去年同期 430 億元、462 億元衰退 24.4%、19.7%，單季每股盈餘為 4.19 元以及 3.93 元，全年稅後淨利 41.82 億元，年減率近 4 成，每股盈餘 12.32 元。iPhone 7/8 機種表現持穩，手機占業成第二季營收比重回到 3 成，蘋果 iPhone 新機有 2 款 OLED 機種，以及 1 款 LCD 機種(6.1 吋)，當中 6.1 吋 LCD 機種仍採取 out-cell 製程，觸控接單係由 TPK-KY 宸鴻(3673)、業成負責供應，另外亦有 OLED 3D sensor 供應，下半年手機業務可望回溫。



然而，平板電腦係為不確定性較一塊，蘋果平板電腦產品線導入 Mega-site，iPad Pro 系列機種全數導入 IGZO 面板，加上平價化產品策略，刺激出一波成長，去年平板電腦比較基期偏高，儘管 Mega-site 可抵銷掉部份觸控業務衰退，惟陸系競爭對手加入，是否侵蝕其在蘋果平板電腦供應鏈比重則有待觀察。



下半年仍有旺季效應，業成第三、四季營收仍將走高，外資預期第三季營收高標落在 325 億元，但市場普遍預估值落在 280-300 億元，手機新產品導入，帶動毛利率、營利率改善，毛利率將由第二季 8.07%，墊高至 9%，營益率將由第二季 1.3%，墊高至 4%。