A股市場今早大幅下跌 滬指盤中一度跌破2700點

今日早間，受5G等科技題材股全面持續調整走弱影響，滬深兩市股指小幅低開後繼續下探，滬指盤跌破2700點，跌近1%，深證成指、中小板指和創業板指均跌逾1%。截止10:52分，滬指跌0.69%報2706.55點，創業板指跌0.64%報1426.01點，深成指跌0.86%報8393.06點；

盤面上，5G概念股領跌，次新股受盤面影響大跌，百度概念、數字中國、智能穿戴、國產芯片、國產軟件等多個科技題材跌逾2%，行業板塊僅有航空和農業板塊勉強飄紅。

山西證券認為，未來，隨著A股納入因子繼續調高、成分股增多，以及未來滬倫通的“開閘”，被動、主動配置A股的外資規模將不斷提升，在A股交投清淡、增量不濟的情形下，外資持續流入的趨勢為市場提供的“信心”更勝於“黃金”。而從中長期來看，外資的入局可能是一個量變到質變的過程，雖然初期的資金增量與A股市場整個體量對比懸殊，但海外投資者的投資理念和風格將潛移默化地改變國内的機構和散戶投資者，A股市場的生態結構也將日趨演化，向著更加成熟和穩定的方向發展。目前而言，我們則需要更多地關註外資機構的投資偏好，觀察其投資模式，做好準備。

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