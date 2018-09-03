【異動股】軍工股午後快速走強 中國應急(300527-CN)等多股漲停

午後，軍工板塊快速走強，截止發稿，中國應急(300527-CN)漲停報7.7元，愛樂達(300696-CN)漲停報26.8元，金盾股份(300411-CN)漲停報7.47元，中孚信息(300659-CN)漲停報22.66元，新型裝備(002933-CN)漲停報47.33元，景嘉微(300474-CN)漲5.43%報48.35元，晨曦航空(300581-CN)漲5.33%報12.05元，内蒙一機(600967-CN)漲5.29%報13.73元，新勁剛(300629-CN)、江龍船艇(300589-CN)、航天發展(00547-CN)等漲逾3%。

小徐面上，截止8 月31 日，軍工板塊所有50 家上市公司已完成2018 年半年報披露，軍工板塊2018 年上半年實現營業收入總和1187.12 億元，同比增長11.23%;實現歸屬母公司股東的淨利潤總和42.69 億元，同比增長33.79%。軍工板塊2018 年上半年營業收入和歸屬母公司股東的淨利潤同比增速明顯高於2017 年上半年增速(營業收入4.62%、歸屬母公司股東的淨利潤21.99%)。

此外，國家隊包括證金、匯金、外匯局、證金資管計劃和證金定製基金五大部分，截至2018Q2，國家隊軍工持股比例由Q1的0.35%提高到Q2的0.44%，主要是因為國家隊持倉減少，截至Q2國家隊持股總市值。 相比Q1，證金與匯金分别持有軍工股市值和，合計佔國家隊持有軍工股市值的87.59%，為國家隊主要力量。相比2018年初，上半年國家隊軍工持倉增加了11.36億，增幅8.86%，主要來自對中國動力和中國重工的加倉11.02億。

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