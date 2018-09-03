億光車用產品營收比重占7% 銅鑼廠年底月產能拉升至2億顆

近期外資看淡億光 (2393) 今年到後年三年的營運表現，而億光除了召開法人說明釋疑，也傳出前任總經理劉邦言重返經營班底，其去年封裝月產能約 55 億顆，目前提升到 60 億顆，持續增加車用、不可見光的產能，銅鑼廠月產能預計到年底時可達 2 億顆。億光降低利潤較差背光、照明等消費領域比重，增加利基性應用，例如︰紅外線、車用，新產品則是聚焦 Mini LED 作為發展的重點，惟上半年稅後淨利 3.46 億元，年減率 49.6%，每股盈餘 0.76 元，半年報出爐，外資圈看空報告出爐，導致股價從 8 月 23 日 35 元附近，重挫到 8 月 27 日 30 元，跌幅達 14%。



億光不可見光產品營收比重由 2 成，拉升到 25%，照明約占 17%，背光產品約 16%，包括車用、看板與閃光燈等消費性產品則占 37%，車用產品比重約 7%，銅鑼廠產能拉升，到年底月產能達 2 億顆。