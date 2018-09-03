印度股市還能再漲嗎？估值高、盧比大貶料衝擊後市

在新興市場面臨重大壓力之際，印度股市卻仍緩步走高，有機會邁向另一個千點里程碑—39000 點，不過市場情緒並非全然樂觀。

據《彭博》報導，雖然人們樂觀地認為，超過 8% 的經濟成長率，有助印度股市未來幾個月走高，但外部風險仍在，尤其是石油價格，以及這對盧比價格的衝擊，還有過高的股市估值，都會讓一些投資人望之卻步。

印度股市持續走高 (圖表取自彭博)

孟買 Sanctum Wealth Management Pvt. 執行長 Sunil Sharma 表示，儘管經濟基礎仍然堅實，但油價等短期擔憂，可能導致市場調整。在眾多風險因素下，要在高檔買入並不容易。

印度 GDP 優於預期

印度上週五公布的數據顯示，今年第 2 季 GDP 年增 8.2%，堪稱全球之首，更優於市場預估的 7.6%，印度似已逐步克服廢鈔及引入消費稅的混亂。

不過，如果要說印度徹底擺脫困境為時尚早。印度即將選舉，選前可能面臨政策癱瘓難行，而盧比創歷史新低和當地利率上升，仍可能傷害後續的經濟復甦。在全球貿易戰的威脅之下，也難保出口不受影響。

市場憂高油價衝擊盧比

市場目前最擔心的是高油價。例如，野村 (Nomura Holdings Inc.) 的數據顯示，油價每增加 10 美元，將推升印度通膨上升 30-40 基點，並對經濟成長帶來約 15 個基點的傷害。

盧比隨油價走貶 (圖表取自彭博)

穆迪 (Moody's Investors Service) 上週表示，在原油飆升下，將削弱盧比，造成外國人出售印度資產，這是一個惡性循環。上週五，盧比兌美元匯率已經跌至歷史低點，來到 1 美元兌 71 盧比。

Equinomics Research & Advisory Pvt. 主管 G. Chokkalingam 認為，如果石油價格超過 80-82 美元並且盧比跌至 73-75 區間，將給經濟帶來問題，這將導致外國直接投資的資金延緩甚至流出。

估值過高並不健康

另外，估值過高也是目前股市的一大風險。Sensex 預估本益比已達到 21，是紐西蘭之後最高的地區，特別是小型股的估值更相對偏高。

印度股市估值相對新興市場攀高 (圖表取自彭博)

除了估值高，印度股票的漲勢也不均衡。Sensex 今年以來上漲 13.5%，主要卻只靠 3 支股票帶動—信實工業、塔塔諮詢服務及 Infosys。相較於今年 1 月時，94% 的股票在年線之上，如今已減至約 75% 的 Sensex 股票股價高於年線。

新加坡 Oxford Economics Ltd. 印度和東南亞經濟主管 Priyanka Kishore 認為，印度今年剩餘時間的前景並不樂觀。改革動力可能在 2019 年大選之前放緩，因為政府將注意力轉移到獲取選票上。

儘管如此，並非所有人都感到沮喪。Barclays Bank Plc 首席經濟學家 Siddharth Sanyal 預計，投資趨勢將持續上升。由於政府關注解決供應瓶頸、恢復停滯不前的投資項目，以及對公共基礎設施的重視，有助於繼續推動投資。