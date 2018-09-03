川普放手南韓鋼鐵關稅後 浦項鋼鐵擴大投資404億美元

川普上週三簽署一份「限定配額」豁免部分國家鋼鐵鋁的公文過後，受惠其中南韓鋼鐵頓時壓力驟減。

在川普放寬鋼鐵鋁關稅政策後，為了提高鋼鐵業的競爭力，韓國鋼鐵製造商浦項鋼鐵 (POSCO) 今 (3 日) 日表示，將在未來五年內投資 45 兆韓元 (404 億美元)，用於更新和增加鋼鐵設備，以及鋰電池在內的新業務部門。

浦項鋼鐵在聲明中表示，POSCO 將在 2023 年內投資 26 兆韓元用於升級和增加鋼鐵設施、10 兆韓元用於包括鋰電池在內的新業務部門、其餘資金用於能源業務。

根據該公司的數據，計劃在未來五年內將總支出提高 27 兆韓元至 45 兆韓元，相當於過去五年支出 18 兆韓元的兩倍半。

近來浦項鋼鐵積極布局全球產業鏈，著眼於新興國家的鋼鐵產業需求，好比汽車、能源、家電等，進行針對性的海外投資。

8 月下旬，浦項鋼鐵與澳洲銀河資源 (Galaxy Resources) 簽訂不具約束力的協議，以 2.8 億美元的價格購買其在阿根廷北部的鋰礦項目。

美國商務部上週三 (8 月 29 日) 表示，美國總統川普已批准一份針對性豁免部分國家鋼鐵和鋁配額的公文，允許韓國、巴西和阿根廷鋼鐵鋁產品，在限定關稅配額內可豁免關稅。目前韓國鋼鐵每年最多出口約 270 萬噸。

豁免鋼鐵消息公布後，全球第四大鋼鐵製造商浦項鋼鐵 (005490-KW)8 月 30 日一度大漲至每股 341000 韓元，然而，今大舉投資消息傳出，市場卻反應冷淡，下跌 2.14%，暫報每股 319500 韓元。