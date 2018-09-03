【異動股】農業板塊表現比較活躍 西部牧業(300106-CN)漲停

今早，農業板塊表現比較活躍，板塊内個股多數上漲，截至發稿，西部牧業(300106-CN)漲停報7.22元，天山生物(300313-CN)漲6.62%報9.82元，新賽股份(600540-CN)漲6.21%報4.45元，新農開發(600359-CN)漲5.15%報4.9元，傲農生物(603363-CN)漲4.85%報12.75元，仙壇股份(002746-CN)、北大荒(600598-CN)、宏輝果蔬(603336-CN)、通威股份(600438-CN)、登海種業(002041-CN)等股上漲逾3%。

消息面上，近日，全國農產品價格持續上漲。據農業農村部監測，8月27日，“農產品批發價格200指數”為105.79，較洪澇災害發生前的8月17日的100.86點上升4.93點;“菜籃子”產品批發價格200指數為106.54，較8月17日的100.80點上升5.74點。

對此，有分析認為，壽光洪災是近期農產品價格上漲的主要原因之一。8月19日，台風“安比”過境山東，令山東多地遭受了較為嚴重的洪澇災害，其中就包括被稱為“中國蔬菜之鄉”的山東省壽光市。據山東濰坊市抗災救災新聞發佈會於8月23日發佈的數據，此次的洪澇災害使得壽光市農作物受損面積達3.5萬公頃，大棚受災10.6萬個，養殖棚受災2000多個。

有機構指出，在市場通脹預期升溫的背景下，農業板塊或將迎來配置時機，但也有市場人士認為，農產品價格併不具備持續普漲的基礎，對CPI的推動作用或難以持續，投資者應根據農業板塊各子行業的景氣程度做出選擇。

長江證券指出，壽光地區為南北地區蔬菜調運的樞紐，前期台風天氣以及此次洪災或導緻南北蔬菜調運受阻，短期蔬菜價格或仍將保持上漲態勢。此次水災對壽光地區大棚種植反季節蔬菜造成較大損失，預計將直接影響北方多省區乃至全國未來5~6個月内茄果類蔬菜的產量。整體來看，預計下半年蔬菜價格將呈現持續上漲態勢，同比漲幅或達15%~30%。

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