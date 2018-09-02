甘肅銀行(02139-HK)6個月多賺8.3%不派息

甘肅銀行(02139-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔盈利22.11億元(人民幣.下同)，同比上升8.3%，每股盈利0.22元；不派息。

期內，淨利息收入36.58億元，同比跌2.48%；淨利差2.27%，跌0.54個百分點；淨息差2.5%，跌0.46個百分點。淨利差下跌主要由於生息資產總額的平均收益率從5.42%減至5.17%，而該收益率的下降又主要由於投資證券及其他金融資產的平均收益率下降，主要由於本行的非標準化債權資產投資回報較低及該行增加流動性高而收益率較低的債券投資。計息負債總額的平均成本率從2.61%增至2.90%，主要由於市場利率上升。

手續費及佣金收入淨額由截至2017年6月30日止6個月的2.245億減少43.1%至截至2018年6月30日止6個月的1.278億元，主要是由於本行的理財服務手續費減少所致。

截至6月底，不良貸款率1.74%，與去年底持平；核心一級資本充足率及一級資本充足率均為10.93%，均上升2.22個百分點；資本充足率13.55%，上升2.01個百分點。



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