每年踏入九、十月，我有不少外訪的行程，除了到海外推廣香港、拓展經貿合作外，不少國際經貿和合作組織的年會都會選擇在秋天進行，我也經常代表香港參加這些會議。今天晚上，我就會帶領一個三十多人的香港商貿代表團到以色列訪問四天。

這次訪問的目的是加強香港與以色列的商經聯繫，重點是推進創新和科技方面的合作。三十多名代表團成員都是金融服務、風險投資、生物科技、金融科技和智慧城市等界別的企業高層人員，香港科技園和數碼港的團隊也有參加。我們會分別到訪特拉維夫和耶路撒冷，除了出席以色列政府就當地商經機遇舉行的簡介會，也會與當地商界會面，以及參觀當地的創科企業和大學科研機構，了解當地在金融科技及其他創新科技的最新發展。行程中，貿發局安排了多場商務配對會，協助香港和以色列的企業建立伙伴關係，共同開拓商機。

我也會應邀出席在特拉維夫舉行的第六屆中國商業高峰論壇。今年大會的其中一個主題是「一帶一路」發展。我會在會議上介紹香港的獨特優勢，及將可如何協助各地企業把握「一帶一路」的機遇。

今年正是「一帶一路」倡議提出五周年，現時已經有八十多個國家和國際組織跟中國簽署了合作協定，並在多個領域取得一定進展。五年來，中國跟「一帶一路」相關國家的貨物貿易額累計超過5萬億美元，對外直接投資超過600億美元，並為當地創造20多萬個就業職位，為2008年金融海嘯後全球經濟復甦增長作出了一定貢獻。

經過五年的探索與實踐後，「一帶一路」已陸續鋪開，並會繼續走深走實。香港作為全球領先的國際金融中心，可以繼續發揮獨特優勢，服務國家所需，特別是可以成為「一帶一路」基建項目的融資中心，為項目提供多元化的融資渠道和緩解投資風險的方案，增加項目的商業吸引力，令許多基建工程能早日造福當地百姓。

已經成立了兩年的金管局基建融資促進辦公室，正發揮著這種橋樑角色，把國際資金引導投向具回報、有價值的項目，填補基建項目的資金缺口。在國務院國有資產監督管理委員會的支持下，金管局正在跟部分央企探討合作，共同物色一些回報穩定並具有吸引力的海外項目，考慮以股本投資人的角色作出投資。香港的證監會也在去年就基建項目公司在香港上市的要求發布了指引。

不少跨境基建和投資項目需要嚴格管控和緩解風險，令項目變得更具投資價值。我們將會為專屬自保保險公司的業務提供稅務減半的優惠，爭取企業在香港設立專屬自保保險公司，有助他們更有效地分散和管理境外業務的風險。此外，香港也可以作為「一帶一路」沿線地區和大灣區內企業的國際業務總部和財資中心。我們已經修改了《稅務條例》，為財資中心的業務提供利得稅減半的稅務優惠。我們也正在積極爭取跟更多的其他經濟體簽訂全面性避免雙重徵稅安排，吸引更多內地和海外企業把境外的投資和業務總部放在香港。

環球經濟環境競爭日趨激烈，我們更加需要與時並進，緊貼市場發展趨勢和脈搏。我跟代表團的成員都十分期待這次以色列的行程，我在稍後也會跟大家介紹此行的所見所聞。

陳茂波網誌 2018年9月2日

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