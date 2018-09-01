騰訊、Oppenheimer等五家基石認購美團點評約15億美元

據知情人士稱，本月來港上市的美團點評昨晚確定基石投資者名單，騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、誠通基金五家機構上榜，料獲分配共約15億美元，佔是次發行總規模約三分之一。業內人士表示，美團點評的基石組成覆蓋中、美、歐三大地域，同時兼顧戰略與財務投資者，其中不乏極具影響力的長線投資意見領袖，這反映出在當下的市場環境中，具備高增長性的公司仍然是機構追捧的對象。此前曾有市場消息曝出，美團有逾20名高品質投資者爭搶是次基石資格，競爭異常激烈。

戰略投資者方面，騰訊目前持有美團20.14%股權，是美團目前最大的機構股東，雙方戰略合作已經深入了各業務和產品層面。據此前媒體報導，騰訊作為美團點評此次上市的基石投資者之一，將領投4億美元。在美團點評自身平台的強大流量入口之外，騰訊為美團點評帶來了巨大的流量補充：美團的「美團外賣」、「大眾點評」和「摩拜單車」應用嵌入了騰訊的微信和QQ，使美團成為目前唯一一家在微信錢包上擁有三個不同入口的第三方服務提供商。騰訊旗下的微信和QQ作為中國最大的在線社交網路，為美團點評帶來的流量是其他競爭對手所無法比擬的。美團點評與騰訊兩個巨大的流量入口強強聯合，未來兩者的合作將有更大的想象空間。

財務投資人方面，Oppenheimer是全球最有聲望的長線基金之一，管理的資產超過2,600 億美元。科技和創新是Oppenheimer的投資重點領域。該基金善以基本面分析為主導，甄選行業中最具盈利增長前景和強大競爭優勢的企業，且一直重點關注新興市場中極具潛力的企業。以目前持倉而言，Oppenheimer已投資了包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix、Facebook、TripAdvisor、愛奇藝在內的全球科技行業的高成長的企業。值得注意的是，該基金作為全球長線基金在香港的上市交易中以基石投資者的身份參與實屬罕見，顯示了對美團潛在價值的充分認可。

Lansdowne為一家英國著名的投資基金，創始人曾經被英國女皇封爵。該基金2012年曾因投資英國網上生鮮超市Ocado而名聲大噪。Ocado早在2012年曾因長期虧損遭投資人一致看衰。Lansdowne在深度分析及研究市場後發掘該企業的巨大潛在價值，在Ocado融資時大筆認購60%的融資金額。由於他們的積極參與才使得眾多投資者注意到網上生鮮超市的巨大價值，Ocado的股價也早已從當年的每股0.64英鎊上漲近20倍到現在的10多英鎊。

Darsana為一家總部位於紐約的投資基金，旗下管理資產約40億美元。該公司長期專注於科技行業以及新興市場的明星公司，以資料驅動的研究方式及嚴謹穩健的投資風格而著稱。該基金長期持倉包括百度、Facebook、Netflix、Booking在內的眾多著名科技公司，也參與了近期中國鐵塔的首次公開發行。

誠通基金管理的中國國有企業結構調整基金是中國最大的基金之一，資產管理規模高達3,500億元人民幣。中國國有企業結構調整基金擁有強大的國有背景，是國務院國資委委託成立的基金之一。該基金成立於2016年，共有10家龍頭級別的央企及國企作為股東，包括招商局、中國石化、中國移動等。國有企業結構調整基金近期積極佈局新興戰略產業，涉及節能環保、金融科技、互聯網、智慧製造等領域。誠通基金以基石投資者身份參與多家香港上市項目，包括郵儲銀行、華潤醫藥，中金公司、中信建投等。

據此前市場消息指，美團點評將於下週進行上市前推介及啟動公開招股，擬於9月20日掛牌上市，有望成為今年第二隻同股不同權新股。

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