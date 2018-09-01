長和(00001-HK)售基建收益予系內三企代價216億

長和系公布，自2015年大重組之後的後續安排。長實(01113-HK)、長建(01038-HK)及電能(00006-HK)分別向長和(00001-HK)支付96億、72億及48億元，合共216億元，作為長和持續向3家企業支付經濟收益金額的代價。

根據協議，長和將以收取6家海外合營公司的股息及其他收派支付3家企業的經濟收益金額。6家企業包括加拿大停車場設施公司Park’N Fly、英格蘭及威爾斯食水及污水處理公司Northumbrian Water(長和佔40%)、澳洲最大天然氣配氣商Australian Gas Networks(長和佔27.51%)、威爾斯及英格蘭南配氣網絡Wales & West Gas Networks(長和佔30%)、英國鐵路車輛租賃公司UK Rails(長和佔50%)，以及荷蘭轉廢為能公司Dutch Enviro Energy(長和佔35%)。

協議又提到，若自生效日期起至2023年底止已付及應付3家公司經濟收益金額總額少於訂定的最低金額，以及相關經濟收益協議訂約方彼此徵詢對方意見不少於20個營業日，訂約方有權向長和發出書面通知，即時終止經濟收益協議。

長和指，訂立經濟收益協議可以簡化過去透過持有長建股權而擁有基建投資組合，從協議獲取的收益將用於一般營運資金用途。預期於生效日，長和集團會出現股東應佔虧損28.7億元。

長實認為，訂立協議可強化其穩健固定收入基礎。長建及電能則指，協議可為公司提供穩定投資收入及現金回報。



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