國際油價下跌 因貿易戰憂慮蓋過伊朗制裁影響

油價周五下跌，受壓於全球貿易戰可能打擊能源需求的憂慮重燃，但美國制裁伊朗和委內瑞拉產量下降限制跌幅。

布蘭特原油下跌0.35美元，結算價報每桶77.42美元，美國原油下跌0.45美元，報每桶69.80美元。

本月，布蘭特原油漲4.3%，美國原油升1.5%，油價受助於委內瑞拉產量急挫，以及在11月美國制裁伊朗前該國付運下降。

但周五，油價“看似跟隨股市走低，因美中關稅憂慮重燃，美中貿易戰升級可能會令全球經濟增長放緩，從而影響全球石油需求，”Ritterbusch andAssociates總裁Jim Ritterbusch寫道。

明晟新興市場股指連續第二日下跌，因有報導稱，美國總統特朗普準備擴大與中國的貿易戰，打擊了風險意願，令股市抹去了本周的部分升幅。上日，對阿根廷貨幣急挫的憂慮重壓新興市場前景。

特朗普周四威脅撤出世界貿易組織(WTO)，對2,000億美元中國進口商品征稅。

能源服務公司貝克休斯稱，本周新增兩座活躍鉆機，為三周來首周增加。

美國能源資料協會(EIA)在周五的月度報告中稱，6月美國原油產量達到1,067.4萬桶/日，為紀錄最高月度產量。

EIA在另外一份月度報告中寫道，美國6月原油出口增加近20萬桶/日，至紀錄新高的220萬桶/日，較去年6月增加逾一倍。

路透調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)8月產量增加22萬桶/日。

美國商品期貨交易委員會周五發布的數據顯示，投機客增加看多原油頭寸，為逾一個月來的首次。

路透紐約8月31日

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