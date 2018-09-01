金價攀升 因美中貿易前景惡化

金價周五微升，盡管美元走強，因投資者擔心美中貿易爭端升級，此前美國總統特朗普發出新的威脅。但金價將錄得連續第五個月月線下跌。

1734 GMT，現貨金上漲0.1%，報每盎司1,200.70美元，較8月16日觸及的19個月低位1,159.96美元上漲約4%，美國12月期金收高1.70美元，或0.1%，報每盎司1,206.70美元。

8月，金價下跌近2%，今年下跌逾7%。

“因對中國加征關稅，所以黃金處於有利環境，”High Ridge Futures金屬交易董事David Meger稱，“這跟美元今日走強形成鮮明對比。”

特朗普準備擴大對中國的貿易戰，他告訴助手，已經準備好對另外2,000億美元中國商品征收關稅，彭博周四報導稱。

美元下跌會令以美元計價的黃金對其它貨幣持有者來說更便宜，但周五對黃金的避險需求蓋過了美元與黃金的關系，交易員表示。

但美國下月和年底前再升息前景對黃金不利。

“當前上市交易基金資金流出，紀錄高位的投機性做空頭寸，以及樂觀的美國經濟數據仍是黃金的主要障礙，暗示反彈可能僅是曇花一現，”Religare Securities分析師Sugandha Sachdeva稱。

銀價下跌0.4%，報每盎司14.48美元，本周跌近2%，本月挫逾6%，為2016年11月以來的最大月度跌幅。

鈀金漲1.8%，報每盎司982.60美元，本周上漲，本月升逾5%，為2017年1月以來最大月度升幅。

鉑金跌0.6%，報每盎司784.20美元，本月跌逾5%。

路透紐約/倫敦8月31日

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