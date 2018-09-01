美股盤後─震盪整理 漲跌互見 但創逾四年 最佳8月表現

美國與加拿大的貿易爭議未獲解決，美國股市週五收盤漲跌互見。但幾項指數於本月創新高點，Nasdaq 與 S&P 500 本週亦創新歷史高點。



道瓊工業平均指數收低 22.10 點或 0.09% 至 25964.82。

Nasdaq 指數收高 21.17 點或 0.26% 至 8109.54。

S&P 500 指數收高 0.39 點或 0.01% 至 2901.52。

費城半導體指數收高 8.03 點或 0.58% 至 1401.20。

儘管貿易戰擔憂持續，Nasdaq 與 S&P 500 本週仍創新高點。亞馬遜股價本週上漲 5.6%，蘋果本週上漲 5.3%，帶動了主要指數走高。

道瓊與 S&P 500 於 8 月分別收高 2.1% 與 3%，創下自 2014 年以來，最佳 8 月走勢。Nasdaq 更可望創下自 2000 年以來，最佳 8 月走勢，本月上漲 5.7%。

週五為美國設定的美加貿易協定達成的期限。一名政府官員說，要說談判破裂，並不正確，預期下週將持續。美國與墨西哥週一已宣布了雙邊貿易協定，但加拿大尚未有進展。

加拿大與美國的政府代表週四談判至深夜，試圖達成貿易協定。但週五凌晨，加拿大協商官員 Freeland 說，尚未達成協議。

在多倫多星報發布了川普總統對彭博社的外洩談話後，美加談判週五橫生支節。

該報紙報導，川普說，在與加拿大的談判中，他無意妥協。但他不能公開說，因為太污辱人，說了可能無法達成協議。該消息公布後，股市觸及盤中低點。

分析師說，加拿大協商尚未傳出好消息，為市場利空。今早，我們有信心能達成協議，但該信心似乎已消退。

本週，貿易擔憂持續壓低投資人信心。先前報導指出，川普政府仍將於下週對中國額外 2000 億美元商品提高關稅。

川普總統週四似乎證實了彭博社報導，他將讓美國退出世界貿易組織 (WTO)。

該報導公布後，對貿易敏感的股票，如波音與 Caterpillar，下跌至盤中低點。波音與 Caterpillar 股價週四分別下跌 0.9% 與 2%。

分析師說，這波夏季漲勢中，許多投資人未進場，他們可能認為股市將進一步走高。自 1950 年以來，S&P 500 自 4 月至 8 月，每個月均上漲，僅出現過五次。在這五年裡，每年的最後四個月，股市均上漲。

分析師說，9 月，投資人焦點將在經濟表現。

下週一，9 月 3 日為美國勞工節假日，市場休市。

經濟數據方面，密西根大學公布 8 月消費者信心指數上升至 96.2，分析師預估為 95.5。