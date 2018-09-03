[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期 名稱 代碼 理由 備註 ---------------------------------------------------------------------- 2018.09.01 科納-KY 4984 下市 股份轉換成為II-VI INCORPORATED公司100%持有之子公司 2018.09.04 FH中國政策債 00747B 上櫃 ETF 2018.09.04 嘉鋼 2067 更名 嘉義鋼鐵->嘉鋼精密工業 2018.09.04 櫻花建二 25392 上櫃 標的股票:2539櫻花建 2018.09.10 大統染 1470 更名 大統精密染整->大統新創 2018.09.10 宏森 3522 更名 宏森光電科技->御頂國際 2018.09.10 (重鳥)鵬 3555 更名 (重鳥)鵬億極->重鵬生技 2018.09.10 奇美材 4960 更名 奇美材料->誠美材料 2018.09.10 漢康 5205 更名 漢康科技->中茂能資系統 2018.09.11 宏易 4530 更名 宏易精密工業->宏易創新國際 2018.09.17 遠昇 3089 更名 元炬科研->元炬科研 2018.09.17 台原藥 4415 更名 台灣原生藥用植物->台原藥 2018.09.18 勁永 6145 暫停交易 2018.09.20 君耀-KY 6422 暫停交易 2018.09.28 君耀-KY 6422 下市 成為國巨股份100%持有之子公司 2018.09.28 君耀一KY 64221 下櫃 與其他公司股份轉換 2018.10.01 昱晶 3514 下市 與新日光能源進行合併 2018.10.01 昇陽光電 3561 下市 與新日光能源進行合併 2018.10.01 勁永 6145 下市 成為永崴投資控股100%持股之子公司