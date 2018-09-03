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[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期         名稱        代碼      理由        備註
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2018.09.01   科納-KY      4984      下市        股份轉換成為II-VI INCORPORATED公司100%持有之子公司
2018.09.04   FH中國政策債 00747B    上櫃        ETF
2018.09.04   嘉鋼         2067      更名        嘉義鋼鐵->嘉鋼精密工業
2018.09.04   櫻花建二     25392     上櫃        標的股票:2539櫻花建
2018.09.10   大統染       1470      更名        大統精密染整->大統新創
2018.09.10   宏森         3522      更名        宏森光電科技->御頂國際
2018.09.10   (重鳥)鵬     3555       更名        (重鳥)鵬億極->重鵬生技
2018.09.10   奇美材       4960      更名        奇美材料->誠美材料
2018.09.10   漢康         5205      更名        漢康科技->中茂能資系統
2018.09.11   宏易         4530      更名        宏易精密工業->宏易創新國際
2018.09.17   遠昇         3089      更名        元炬科研->元炬科研
2018.09.17   台原藥       4415      更名        台灣原生藥用植物->台原藥
2018.09.18   勁永         6145      暫停交易
2018.09.20   君耀-KY      6422      暫停交易
2018.09.28   君耀-KY      6422      下市        成為國巨股份100%持有之子公司
2018.09.28   君耀一KY     64221     下櫃        與其他公司股份轉換
2018.10.01   昱晶         3514      下市        與新日光能源進行合併
2018.10.01   昇陽光電     3561      下市        與新日光能源進行合併
2018.10.01   勁永         6145      下市        成為永崴投資控股100%持股之子公司
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