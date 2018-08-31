臺鹽設8箭 擴通路並走國際行銷 營運持續成長

臺鹽 (1737-TW) 積極進行旗下品牌及通路的優化，總經理吳旭慧今 (31) 日指出，臺鹽近 1 年規劃打造 8 檔年銷億元產品，是為臺鹽營運射 8 支箭，產品將走國際化行銷，積極拓展中國、東南亞等國際市場，營運將可持續成長。

臺鹽今日召開法說會，由總經理吳旭慧主持，吳旭慧指出，臺鹽具備深厚的研發和創新基礎，加上品牌升級、產品優化、多元通路佈建，和國內外市場行銷佈局，為消費者打造身心都美好的新生活。

臺鹽去 (2017) 年轉投資成立的「臺鹽綠能公司」，與地主、養殖戶、光電業者、投資商等各界合作，採漁電共生方式，配合政府推動陽光電城計畫，逐步實踐綠能政策和永續發展，創多贏效益。

今年，臺鹽在研發領域成果豐碩，其中生技產品獨家開發自主原料，有 15 項功效原料獲得國際化妝品創新原料命名 (INCI)，如超導肌活水 (Sealumine)、海洋膠原蛋白 (Marin-Kallo Tai)、羅漢松萃取 (Taiyen PME)、藻萃取 (Taiyen PGF) 和紅藜萃取 (Ruby Djulis) 等。

此外，臺鹽設有可自主控制製程、原料、成品檢驗之實驗室，為台灣唯一通過全國認證基金會 (TAF)「鹽品重金屬檢測」認證的實驗室，檢測鹽品重金屬含量技術與品質公信力，獲得國際認可，引領國內鹽品產業技術水準。

臺鹽今年上半年財報營收 15.18 億元，年增 12.4%，毛利率 39.81%，年減 3.1 個百分點，稅後純益 3.01 億元，年增 67.74%，每股純益達 1.5 元。

市場經營上，公司指出，在國內積極拓展電商網購通路，並累積近百家店中店、加盟和直營門市，整合虛擬和實體通路，穩步建構綿密的銷售網絡，此外「綠迷雅」系列已打進泰國，包裝水進入大陸、新加坡及越南，逐步在國際打出知名度。