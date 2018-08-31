智慧製造模組挹注 欣技8月業績再戰新高 9月泰國郵局標案接力出貨

掌上型資料收集器業者欣技 (6160) 搶攻工業 4.0 商機，切入智慧製造模組市場，並取得 EMS 龍頭大廠首波訂單，預計 8 月交貨完畢，加上部分東南亞專案的出貨效益，8 月業績可望優於 7 月的 1.47 億元，續創新高紀錄，今年呈現高成長。至於泰國郵局標案順利到手，預估 9 月將開始出貨，接替智慧製造模組成為全新的業績動能，因此，法人預估其第三季營收有機會挑戰 4 億元，季增率上看 25-30%，挑戰新高。



欣技從自有 OS 跨入 Windows 的 OS 市場，近年積極強化其安卓 (Android) 平台的開發能量，雖新品開發進度有所延宕，影響先前業績表現，但今年新品推出順利，效益發揮，東南亞市場標案陸續進場，加上跨入智慧製造模組市場也有斬獲，成為其營運翻轉的動能。



市場關注其智慧製造模組交貨給國內 EMS 龍頭大廠，用在美系品牌大廠生產線上的後續效應。去年交貨 3 千支之後，今年再獲 3 萬支訂單，帶動業績成長，後續還將進軍國內紡織產業鏈以及其他的美系品牌 EMS 大廠的生產線，商機龐大，因而帶動先前股價一波大漲。