智寶(2375)、鼎元(2426)、世紀鋼(9958)、瑞耘(6532)、東貝(2499)

智寶 (2375)：電容鋁箔材料供不應求，本業獲利成長，加上豐厚的業外收入，旗下的凱美(5317) 今(19)日停牌，傳併帛漢(3299)，可望母以子貴，激勵股價跳空強鎖漲停 88.9 元，委買張數逾 4600 張，續創上市新天價。

鼎元 (2426)：LED 感測元件生產線滿載，加上新生產線預計 9 月試產，將可挹注下半年業績，轉投資的頂晶科 (3562)Q2 可望轉盈，今年業績展望樂觀。股價沿 5 日均線走升，盤中一度亮燈漲停 19.55 元，創下波段新高。



世紀鋼 (9958)：離岸風電開發第二階段「競標制」今(19) 日開跑，通過兩筆發債共 10 億元以及現增 2000 萬股案，全力發展風電事業，股價飛越季線之上，放量攻頂 69.5 元，並帶動中鋼構 (2013)、新光鋼(2031) 同步急漲。



瑞耘 (6532)：受惠於大陸半導體檢測及設備商機，半導體後段客戶及代工需求旺，今年前 5 月營收年增逾 7 成，首季獲利大躍進，EPS 達 0.69 元，營運成長動能強，股價逆勢走揚，續創上櫃以來新高。



東貝 (2499)：Mini LED 對一線大廠客戶均已完成送樣驗證下，成為營收及獲利成長的關鍵，並計畫引進策略合作夥伴，改善財務狀況，有助營運表現。股價一度衝上 12.8 元，突破近期盤整的箱型上限，低價具補漲空間。