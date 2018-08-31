【野村投信】陸股底部浮現，去槓桿成效是關鍵

野村中國機會基金經理人 劉尹璇

上証指數在創出近期低點後，市場傳出中國大陸國家隊及保險資金進入市場，金融類股帶領市場反彈。中美貿易戰的疑慮尚未去除，川普政府是否加碼對中國課稅 2000 億美元，估計九月中旬將明朗，若無更進ㄧ步的衝突，中美貿易戰對市場的影響短期將會降低。

中國大陸近期公布的經濟數據大多疲弱，尤其在固定資產投資部分僅房地產投資仍相對較好，基建投資大幅下滑。其中今年 1~7 月份基建投資年增率僅有 5.7%，大幅低於過去雙位數增長，單單 7 月更呈現負增長。然而，從以下幾點觀察，預估至年底將看到大幅的基礎建設投入：

首先，7 月底中國國務院常務會議提出將採取更積極的財政政策，鐵路總公司將今年鐵路投資總額由 7320 億調高至 8000 億元；

第 2、PPP(公共與私營合作制) 回升也透露基建投資較積極正面的訊號。2017 下半年中國地方政府財務去槓桿同時，財政部今年 3 月底已完成清理 PPP 在庫案件，但直至 6~7 月才緩慢看到 PPP 入庫金額及案件數回升；

第 3、來自中國政府的去槓桿，雖導致今年上半年基建投入不如預期，只是這種情況在 7 月下旬出現了轉變，即使去槓桿的方向不會改變，但在現有融資渠道受限狀況下，未來幾個月，將會看到政府透過加快地方政府專項債券發行和使用進度，推動基礎建設項目，2017 年基建貸款占國家開發銀行總貸款比重的 48%，預料今年下半年國家開發銀行等政策性銀行，也將是基建增量的資金來源之ㄧ。

此外，近期新興市場貨幣貶值也引發投資人對新興市場的恐慌。觀察過去歷史上幾次新興市場金融危機，如 1997 年泰國引發的亞洲金融危機、1998 年俄羅斯金融危機及 2002 年阿根廷金融危機，均引發經濟增長回落、貨幣過度貶值，其中過高的外債是引爆危機的關鍵因素。比較各國的外債 / 外匯儲備及外債 / GDP，當初泰國 427%/73%、俄羅斯 2415%/148%、阿根廷 1493%/169%。近期貨幣貶值幅度引起較大恐慌的土耳其 563.7%/54%、南非 425.4%/52.4%，上述這些國家的外債占比都偏高，反觀中國、香港相對低很多，分別為 59.1%/15.1%、14.5%/18.3%，因此投資人不需過度憂慮。

除中美貿易戰加深中國股市修正，主要影響因子還是來自中國政府的去槓桿，未來整體市場趨穩回升，還是要看到去槓桿的高峰過去。根據國際清算銀行 (BIS) 統計數據，2017 年中國整體債務槓桿率 255.7%，相較其他主要國家並不是特別高，如：日本 373.1%、歐元區 258.3%、美國 251.2%，但中國存在結構性問題，非金融企業部門槓桿率是明顯偏高為 160.3%，而各國此數據─日本 103.4%、歐元區 101.6%、美國 73.5%，均較中國來得低。其中地方國企槓桿率最高，尤其是地方融資平台。以過去幾次中國股市的牛熊市相比，目前不論估值、修正期間都與過去幾次底部相當，一旦地方融資平台的槓桿比率過了高峰期，意味中國政府的結構性去槓桿得到成效，將有助於後市表現。

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。