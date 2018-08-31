【富蘭克林】加權指數周線上漲 蘋概題材可望吸引資金回流

半導體權值大廠 7 奈米製程獨大，外資個股操作力道推升加權指數周線大漲，但 31 日面對萬一上檔壓力，加上美方對中課徵關稅聽證會結果公布在即，加權指數在電子權值疲弱下震盪走低，盤面由塑化、金融持穩支撐，終場跌幅收斂，下跌 29 點收 11,063 點。

富蘭克林華美投信指出，半導體權值 7 奈米製程對手退出，其領先地位更加穩固，利多消息成為主要上漲動能，順勢助攻外資拉高摩台結算，不過 30 日結算日開高走低已有獲利了結跡象，指數來到區間上緣位置亦增調節壓力，31 日出現回檔修正。觀察外資期貨仍偏多操作，但現貨買超力道有減弱跡象，後市指數呈區間整理機會較大。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，半導體權值明年下半年 7 奈米製程開始出貨，轉單效應真正量增應會落在 2020 年，不過 7 奈米題材受惠廠商有限，較難拉升整體族群，且格羅方德退出 7 奈米製程的策略，反而可能擠壓到不增加先進製程的台廠。就指數表現而言，雖權值股獨撐大局存在回檔風險，不過近期蘋果新機題材是台股操作重心，重點廠商短期營收動能仍在，可觀察外資在半導體、光學權值的操作動向，在未有資金撤出新興市場壓力下，後市仍值得期待。

周書玄指出，蘋果供應鏈出貨逐漸進入高峰，將陸續反映在 8 月後的營收表現，加上第 4 季是原物料的淡季，因此 7、8 月以傳產股為主的盤勢，在 9 月公布營收後重心應會轉移至電子股。針對蘋果新機部分，LCD 版本是觀察指標，除各界重視的訂價是否具有吸引力外，機體規格差異的市場接受度亦是重點，目前零組件價格調整約在兩成左右，或影響台廠供應鏈獲利，須留意第 3 季財報。

櫃買指數月中重挫後行情熱度冷卻，在資金回流電子股下或有反彈機會。漲價題材股在大幅修正後，回升遇上方大量套牢賣壓，急漲不易但有機會逐步墊高，被動元件止穩更有利同為漲價題材的矽晶圓。傳產原物料雖短期進入淡季，但考量基礎建設是中國經濟維穩指標，且今年以來基建投資增速僅在歷史數值偏低水準，距全年 10% 目標有很大的成長空間，相關需求仍可望提供中長線支撐力道。

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