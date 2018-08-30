【富蘭克林華美】美公債殖利率干擾減輕 特別股上檔空間可期

美國特別股走勢向上追趕基本面 供給下降有利後市表現

富蘭克林華美投信 2018/08/30

美國漸進升息步調不變，10 年期公債殖利率回落至 2.8% 水準，富蘭克林華美投信指出，特別股可望逐漸擺脫公債殖利率彈升壓力，在美國經濟續強加持下，逐步向上填補與上揚基本面的背離空間；且特別股發行產業偏內需導向，受貿易戰影響低，並擁有相對較高殖利率，適合於此時布局，建立中長期收益資產。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，2013、2016 年兩次美國 10 年期公債殖利率攀升，曾造成 S&P 美國特別股價格指數與代表金融市場基本面的彭博美國金融狀況指數出現背離 (註 1)，後隨公債殖利率回落而幅度收斂；今年以來彭博美國金融狀況指數揚升，S&P 美國特別股價格指數則逐漸擺脫長債殖利率干擾，在市場已反應美國升息預期、聯準會主席鮑威爾釋出維持漸進升息步調訊息下，研判短期內長債殖利率影響特別股的高峰已過，兩者背離幅度成為潛在上檔空間，正面看待特別股後市。

余冠廷指出，美國特別股殖利率 5.6% 接近全球高收益債 (註 2)，具投資吸引力，從供需面觀察，今年以來呈現供給下滑而需求提升情形。統計過去市場存量與次年度報酬表現 (見圖)，2016 年美國特別股流通在外面額明顯下滑，帶動 2017 年走勢上漲 9.1%，今年市場存量再度顯著減少，未來美國特別股價格表現值得期待。

余冠廷說明，特別股發行以內需產業為主，較不易受國際貿易變數干擾，在個股配息能力穩健的前提下，票面買回價格易形成股價下檔支撐，因此較普通股抗跌。統計 2010 年至 2017 年期間，S&P 美國特別股總報酬指數平均單年度報酬為 7.9%，其中僅 2 年出現小幅修正，幅度不超過 1.2%，收益累積特性鮮明，適合中長期投資。

富蘭克林華美投信建議，考量美國 10 年期公債殖利率短期大幅攀升的可能性低，加上美國金融市場環境良好，短期美國特別股與基本面的背離空間持續提供進場機會，可適時透過產業多元配置的富蘭克林華美特別股收益基金，以分散風險策略布局中長期特別股收益資產，把握相對低點進場以提升投資效益。

[註 1] 金融狀況指數為參考貨幣、債券、股票市場編撰之綜合指標，多數時間與特別股呈現正向連動。

[註 2] 彭博資訊，標普美國特別股指數， ICE 美銀美林債券指數，2018/7/31；富蘭克林華美投信整理。< 債券到期殖利率不代表報酬率；基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。>

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