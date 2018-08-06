世界先進Q2每股有望大賺0.9元 Q3還會更好 全年營收獲利同創新高

受惠於 8 吋代工需求強勁，法人圈傳出，世界先進 (5347) 第二季營業利益可望季增一成以上，單季每股淨利更將達到 0.85～0.90 元；展望下半年，因台積電 (2330) 將電源管理 IC(PMIC)轉單給世界先進代工，加上英飛凌、安森美(ON Semi)、德州儀器、恩智浦等 IDM 廠擴大釋單，且代工價格仍有調漲空間，法人圈預期，世界先進第三季有望更好，全年營收與獲利都有望創下年度歷史新高。在台幣貶值、8 吋代工價調漲，加上 8 吋晶圓代工需求強勁、供不應求等多重利多加持下，世界先進第二季營收 70.49 億元，季增 9.7%、年增 20.1%，且創單季營收的歷史新高，法人圈估算，世界先進第二季每股獲利可望達到 0.85～0.90 元。



展望下半年，一來 8 吋代工需求強勁，市場供不應求，且 8 吋代工報價可望持續上調，加上英飛凌、德儀、安森美、恩智浦等 IDM 廠均擴大釋出金氧半場效電晶體 (MOSFET) 代工訂單，第三，台積電將對世界先進釋出電源管理晶片的委外代工訂單，在諸多利多加持下，世界先進下半年營運表現還會更好，業績有望在第三季續創單季新高。

