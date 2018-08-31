港股午盤跌0.91% 大陸限青少年網遊時間 騰訊等手遊股暴跌

恒生指數今 (31) 日低開 1.3%，失守 28000 點。隨後跌幅收窄，截至午間收盤，恒生指數跌 0.91%，報 27906.59 點。國企指數跌 0.7%，報 10890.74 點；紅籌指數跌 0.44%，報 4316.14 點。

網路遊戲將實施總量調控，手遊股集體下跌。騰訊控股 (0700-HK) 跌 4.53%，領跌藍籌；網龍 (0777-HK)) 跌 8.04%；IGG(0799-HK) 跌 5.81%。

大陸教育部、新聞出版署等 8 部委聯合印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出實施網路遊戲總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

石油股下跌。中國石油 (0857-HK) 跌 3.79%；昆侖能源 (0135-HK) 跌 2.27%；中國海洋石油 (0883-HK) 跌 0.87%。

復星醫藥 (2196-HK) 孫公司被質疑弄虛作假，復星醫藥 A 股大跌 5.36%，H 股大跌 4.2%，報港幣 31.9 元；母公司複星國際 (0665-HK) 跌 1.79%。

復星醫藥今做出回應，指內部看是沒有任何問題的，可能近期根據監管機構的回饋看是否做最新的公告。重慶市食藥監局相關工作人員回應稱，已經組織工作組對重慶醫工院進行調查，調查的情況我們會及時公開。

融創中國 (1918-HK) 純利較去年同期大增 287.7% 至人民幣 63.6 億元，股價上漲 2.92%，報港幣 26.45 元。

分析指出，港股與 A 股及人民幣匯價關係密切，當人民幣轉弱，陸股和港股也會走軟，只要恒指在 28000 關口站穩，仍有空間繼續向上。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 8.56 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 4.21 億元；深股通淨流入人民幣 1.94 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.63 億元。

滬股通中資金流入最多的是中科曙光，淨流入人民幣 1.04 億元，其次為保利地產、招商銀行、上汽集團、用友網路。資金流出最多的是伊利股份，淨流出人民幣 6.01 億元。

深股通中資金流入最多的是萬科 A，淨流入人民幣 1.02 億元，其次為鹽湖股份、招商蛇口、濰柴動力、洋河股份。資金流出最多的是格力電器，淨流出人民幣 7.59 億元。