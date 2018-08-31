與教育部合推「國民體育日」活動 網家7-8月運動用品買氣年增六成

網家 (8044) 響應政府推廣運動政策，與教育部體育署合作舉辦 107 年「國民體育日」活動，號召旗下 PChome24h 購物、PChome 商店街及露天拍賣三大電商平台，於 9 月份陸續推出為期 14 天的運動用品優惠專區。PChome24h 購物表示，7-8 月運動相關用品業績年成長近 6 成，此外，運動年齡層逐漸下修，兒童運動鞋、兒童專業球鞋業績較去年同期成長 6 成，銷售動能明顯提升。根據體育署調查，近 10 年的運動人口皆呈現增加趨勢，106 年國人平常參與運動人數的比例高達 85.3%，更顯示「運動」在國人心中的重要性，除了健康意識抬頭，運動風氣盛行等因素，8 月下旬開跑的亞運再度炒熱運動氛圍，PChome 集團觀察此趨勢亦反映電商平台業績，網購運動用品伴隨消費者逐年成長而帶動業績提升。



PChome24h 購物表示，7-8 月運動相關用品業績年成長近 6 成，6-8 月熱銷品類 TOP 5 依序為健身器材、運動穿戴、露營用品、自行車及周邊、戶外登山，除網購運動用品買氣旺，也帶動整體運動健身館訂單數較去年同期約增 5 成，其中以瑜珈器材、品牌運動鞋、運動護具成長最快速。此外，兒童運動鞋、兒童專業球鞋業績較去年同期成長 6 成，顯示兒童進行專業運動的情況增加，使銷售動能明顯提升。



露天拍賣則觀察，國人熱愛運動且逐漸養成生活習慣，像是夏天最愛戲水及居家運動，6-8 月運動、健身類商品銷量相較去年同期成長 7 成，其中又以居家健身器材最受關注，詢問度飆升，熱搜前五名分別為啞鈴、拉力帶、飛輪、壺鈴、沙包。