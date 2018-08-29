電競、智慧型手機拉抬 網家Q3暑期3C業績翻倍成長

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物暑假檔期 3C 相關業績狂衝一波，統計第三季至今，包括 3C、筆電、周邊、通訊、數位品類業績全面較去年同期翻倍成長。網家表示，智慧型手機在小米、SAMSUNG、ASUS 等旗艦新機潮的拉抬下，整體業績逆勢成長，創造年增 1.6 倍的強勁動能，此外，適逢暑假遊戲旺季及開學季採購需求帶動，不只筆記型電腦有倍數漲幅的高成長動力，電競螢幕業績相較去年同期更成長超過 10 倍。PChome24h 購物指出，今年積極推進以「多品牌深耕策略」為主軸的戰略布局，透過每週至少一檔的 3C 大牌品牌日、經常性的獨家銷售產品與新品搶先首發，藉以提升會員的黏著度，在品牌營銷策略奏效下，第三季 3C、筆電、通訊、數位、周邊等品類業績翻倍成長。



此外，PChome24h 購物取得多家 3C 大廠獨家授權，並藉由每月舉辦品牌專屬購物日活動，並輔以數據分析掌握精準行銷，PChome24h 購物提到，每月常態性舉辦的「APPLE DAY」限時瘋搶活動，第三季 APPLE 全館業績已創下同期最高點，年成長超過 2 倍，顯見品牌深耕策略帶來可觀綜效。



而看準電競商機，PChome24h 購物本月攜手全球電競相關領導品牌 Logitech 羅技進駐開設品牌旗艦館，帶動業績呈倍數成長，並隨著電競運動首度進入亞運表演賽，也看好將持續帶動電競裝備升級需求，而站上各電競專區包括 ROG Gaming、HP OMEN、MSI、Gigabyte 都全面出現超過翻倍的年成長率。