電子紙取代鍵盤 聯想推出全球首台雙螢幕筆電

聯想 (Lenovo) (0992-HK) 週四在德國柏林舉行的 IFA 消費電子展上，推出了 Yoga Book C930 Win10 筆電，這款筆電最大的特色，是用電子紙螢幕取代了實體鍵盤，也使它成為全球首台配備 2 個螢幕的筆記型電腦。

Yoga Book C930 配備的電子紙螢幕，在輸入時會有震動回饋，也可以做為書寫板，支援手寫筆，售價為 999 歐元 (1164 美元)，預定 9 月底在歐洲、中東及亞洲上市。

這台筆電的主螢幕為 10.8 吋 LCD IPS 觸控面板，輸入裝置為 10.8 吋 E Ink 螢幕，搭配第七代 Intel 處理器及 Intel HD Graphics 615 顯示卡、4GB RAM 及最高 256GB SSD。

過去幾年 PC 和筆電銷售下滑之後，市場有所反彈，也幫助了聯想的業績。根據 IDC 數據，這家中國科技巨頭在 2018 年第 2 季的個人電腦出貨量，較去年同期成長 11%，來自個人電腦的營收年增 19.8%，聯想的 Yoga Book 系列也幫助公司搶下不少市占率。

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聯想個人電腦市占近期重返全球首位，不過公司一直希望透過對物聯網 (IOT) 的投資，讓核心業務收入多元化。

除了最新筆電之外，聯想在 IFA 也推出一系列智慧家居產品，包括聯網插座、相機和燈泡，這些產品還能兼容亞馬遜 Alexa 和 Google 智能助理，預定 11 月起在美國發售。