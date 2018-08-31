國喬8月營收持平7月高檔水準 9月表現看ABS下游需求

國喬 (1312-TW) 受惠主力產品 SM 與 ABS 利差空間維持高檔，7 月營收年增逾 2 成，8 月 SM 價格雖維持高檔，惟 ABS 受到美中貿易戰影響，下游需求不如預期，法人估，國喬 8 月整體營收可能與 7 月相近，9 月 ABS 展望也相對先前保守，若 ABS 與 PS 等下游產品需求持續疲弱，最終可能也拖累 SM 價格表現。

國喬 7 月受惠 SM 與 ABS 利差空間維持高檔，營收達 23.54 億元，年增 23.69％，創近 5 個月來新高。法人指出，8 月 SM 價格持續維持高檔，利差空間續強，惟 ABS 受到美中貿易戰影響，下游汽車與冷氣機等需求轉趨觀望，使 ABS 拉貨動能不如預期，在 SM 產品表現優於 7 月、ABS 不如 7 月下，預期國喬 8 月整體營收可望與 7 月相近。

展望 9 月，法人認為，目前看來 9 月 SM 表現仍佳，而 ABS 持續受到下游需求緩慢且趨於謹慎影響，加上丁二烯、丙烯與 SM 等原料價格上揚，利差空間縮減，展望相對比先前預估保守，而若 ABS 與 PS 等下游產品需求持續疲弱，最終可能也拖累 SM 價格表現。

國喬 7 月合併營收 23.54 億元，營收月增 5.76%，年增 23.7%，創近 5 年來單月營收新高；前 7 個月累計營收 146.4 億元，年增 13.8%，為歷年同期次高，也是近 5 年來同期新高。