逾70公司申港虛擬銀行牌照 渣打等4機構趕末班車遞件

香港首批虛擬銀行牌照申請今 (31) 日截止，不少機構趕在限期前遞交申請。目前有 3 家機構都表示已經向香港金管局提交申請，包括渣打香港 (2888-HK)、時富金融 (0510-HK) 及金融科技公司 Airwallex；據了解，港產電子錢包 TNG 亦已於昨 (30) 日提交申請。

金管局該局發言人接受查詢表示，截至昨日止，向該局作出查詢及表示有意在香港經營虛擬銀行的公司超過 70 家，較預期的 50 家為多，當中有數家 (包括金融和科技機構) 已經向金管局提出申請。

事實上過去一個多月以來，不少機構的籌備狀况都進入最後直路，亦有不少以往曾經無意申請的公司，在找到合適伙伴後，決定加入虛擬銀行戰團。

渣打香港昨日公布，已經向金管局提交了虛擬銀行牌照的申請，並已成立一企業為營運其虛擬銀行作準備。該行同時委任前土耳其 Garanti 銀行高級副總裁顧海，為新企業的行政總裁。顧海具有營運虛擬銀行經驗，他曾負責管理土耳其首間純流動銀行 iGaranti。

時富金融昨晚公告，夥拍港資移動支付公司錢方好近、以及深圳上市公司四方精創，已向金管局提交虛擬銀行牌照申請。時富金融指，虛擬銀行將主打為 Y 世代、年輕家庭、中小企業和初創公司提供銀行服務。

另一家已提交申請的 Airwallex，將夥拍東亞銀行 (0023-HK) 進軍虛擬銀行，將合共投資港幣 10 億元，相信足夠未來 5 年發展。若在明年首季獲發牌，預期最快可於第 3 季開始營運。

東亞銀行早前曾與大陸旅遊網站攜程接洽，但最終敲定與 Airwallex 合作，Airwallex 主要研發外匯交易系統，東亞本身是其客戶。Airwallex 於 7 月完成 8000 萬美元 (約港幣 6.24 億元) 的 B 輪融資，投資者包括騰訊 (0700-HK)、紅杉資本及李嘉誠旗下的維港投資。

此外，早已表明計畫申請牌照的港產電子錢包 TNG，據悉亦已於昨日向金管局提交了申請，消息透露 TNG 以合夥形式經營虛擬銀行，TNG 會擁有控股權。業務初期主攻個人銀行服務，隨後計畫提供中小企的銀行服務。

至於已表態有意申請牌照的康宏及中新控股 (8207-HK) 亦表示，會趕及於今日限期前提交申請。

申請者不一定是合組財團，據了解，騰訊、中國平安 (2388-HK) 及阿里巴巴聯營公司螞蟻金服等大陸巨頭，雖然都曾經研究找本地的機構合作，但現時均決定獨資申請。眾安 (6060-HK)、小米 (1810-HK) 及京東金融分別找不同的本地合作伙伴。