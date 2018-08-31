氣溫高業績也熱 飲料包材廠旭源8月營收可望再創新高

進入炎夏飲料市場旺季同時，不僅飲料廠業績滾燙，飲料包材廠旭源 (8421-TW) 、宏全 (9939-TW) 的業績表現也強勁，旭源在加上巴西、及印尼等廠強勢業績挹注下，下半年營收動能轉強，法人估 8 月營收將以 1.23 億元創歷史新高。

法人估，旭源 8 月營收快速成長下，將達 1.23 億元水準，月增 10%，年增 10%，為旭源今年月營收連 3 個月站上 1 億元。

旭源在尼印地區強大需求帶動下，將對印尼生產線加碼投資 3000 萬元資金，在原有 3 條生產線之外將再擴充 1 條印刷線，有助在當地的包裝產品供應量及市場占有率。

目前包括宏全及旭源，除本地市場外，都發展海外事業，宏全一舉囊括亞洲地區重要市場並發展自有品牌飲料產品，甚至打入非洲地區市場，而旭源包括巴西、印尼等具有人口紅利的地區，也成該公司業務發展重點。

目前旭源在巴西及印尼均有設廠，且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，計畫擴大兩地營運，旭源的飲料收縮膜包材並已打入統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等品牌大廠的供應鏈，今年收縮膜營收比重，可望較去年占營收 10% 再向上成長。旭源同時也在彩色積層袋包裝產品及機能材料的領域擴大經營範圍，包括應用於美容、食品及生技產品包裝上。

旭源今年上半年財報，營收為 5.88 億元，毛利率 20.43%，稅後純益 2758 萬元，已超過去年全年的 784 萬元稅後純益，年增率並高達 25.5 倍，每股純益 0.52 元。法人估計其全年營收約在 12 億元，但獲利將明顯提升。