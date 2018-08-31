台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月31日

美國商務部 29 日宣布，對南韓、巴西、阿根廷的鋼鐵產品及阿根廷的鋼鋁產品給予「特定產品豁免」（targeted relief）待遇，不必再負擔 25% 及 10% 的國家安全關稅。至於日本、加拿大及台灣等地出口的鋼鋁產品則仍須被課徵國安關稅。

摩根士丹利證券送台股暖風，基於資金面對台股有利、下半年出口產業匯率壓力減輕，以及大摩調升最大權值股台積電財務預期三大利多，將明年中以前台股預期高點調高為 11,500 點，維持台股「加碼」投資評等，這也是過去半年以來首度有外資調高台股指數目標。

利率太低，國內債大買家也撐不住。新光金控 30 日在法說會揭露，子公司新光人壽上半年大幅出脫國內債券，占可運用資金比重自 10.2％降為 4.3％，大約賣掉 1,367 億元的國內債券，資金轉往美股、國外債券、國際板債，加碼國外金額近新台幣 2 千億元。



經濟日報

五大壽險 Q4 加碼台股

北台房市 今年案量再衝高

美鋼鋁關稅豁免 我仍未入列

工商時報

大摩挺台股 上看 11,500 點

新壽大賣國內債 加碼海外

台積電市值 闖台股紀錄

聯合報

機師不罷工了 休戰 1 年

台商返台上市意願 新低

破天荒! 三大科學園區赴美日招商

蘋果日報

台股驚驚漲 謝金河：傳產勝電子

宏碁放話「華為要加油了」

台灣人口提早衰退 2022 年就會負成長

中國時報

電商電競 南向商機處處

倒債危機 阿根廷求 IMF 紓困

金融地雷 學者促小心雙印

自由時報

電電公會調查：中國投資風險度 創 9 年新高

台積電副理遭中國吸收 狂印機密文件

台北 101 新董座 傳張學舜出線