大陸限青少年網路遊戲時間 騰訊開盤暴跌5% 失守340元

中國國家新聞出版署將對網路遊戲實施總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

騰訊 (0700-HK) 今 (31) 日開盤應聲急跌 4.98%，一度失守港幣 340 元；截至發稿，報港幣 341.2 元，跌 4.533%。

圖：新浪財經

大陸教育部官網發布 8 部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，指近年來，由於中小學生課內外負擔加重，手機、電腦等帶電子螢幕產品的普及，用眼過度、用眼不衛生、缺乏體育鍛煉和戶外活動等因素，中國兒童青少年近視率居高不下、不斷攀升，近視低齡化、重度化日益嚴重，已成為一個關系國家和民族未來的大問題。

方案建議控制電子產品使用。家長陪伴孩子時應盡量減少使用電子產品。有意識地控制孩子特別是學齡前兒童使用電子產品，非學習目的的電子產品使用單次不宜超過 15 分鍾，每天累計不宜超過 1 小時，使用電子產品學習 30 至 40 分鐘後，應休息遠眺放鬆 10 分鍾，年齡愈小，連續使用電子產品的時間應愈短。

事實上，大陸近月已暫停遊戲審批，這次再主動提示青少年近視風險，市場憂慮騰訊及《今日頭條》旗下的遊戲和社交平台將受壓。

不過，騰訊管理層早前在中期業績後的電話會議上指出，青少年及兒童只佔遊戲用戶一少部分。