小摩：傳大陸9月恢復網遊審批 利多騰訊和網易

傳大陸 9 月恢復網遊審批，小摩預計利多騰訊 (0700-HK) 和網易 (NTES-US)。今 (23) 日開盤，騰訊高開 1%，報港幣 363 元；不過隨後股價下殺，截至 10:18，報港幣 356.8 元，跌 0.723%。

騰訊股價 (圖：新浪財經)

摩根大通發表報告指出，據大陸遊戲媒體《網遊茶館》報導，大陸政府計畫於 9 月恢復對手機遊戲收費審批，觀點與部份大陸網游意見領袖相近，審批包括大陸本地及外國網遊，該審批自今年 3 月 28 日起暫停至今。

該行估計，大陸今年下半年很大機會恢復網遊牌照的審批，稱近期暫停審批相信是大陸重整相關部委所致，而非對行業進行監管收緊。

小摩預計，上述消息會對大陸網遊行業帶來催化劑，預計騰訊 (0700-HK) 及網易 (NTES-US) 股價有潛在上升，並對相關股份明年增長前景正面。

網易於美東時間週三 (22 日) 收幸 211.58 美元，上漲 0.17%。

網易股價

該行預期，騰訊旗下明年手遊業務收入增長，可由今年預測 32%，至明年提升至 57%，預計《絕地求生》《保壘之夜》可帶來貢獻。

日前，野村報告也根據傳聞推斷將重啟遊戲審批，預期騰訊或受惠。報告指出，若大陸 9 月恢復遊戲審批，騰訊旗下手遊版《絕地求生》及《堡壘之夜》最快第 4 季可變現，並改善騰訊的經營前景及市場氣氛。

當中，野村較看好《絕地求生》，因《堡壘之夜》乃卡通風格射擊遊戲，或未能引起中國成年玩家共鳴。

