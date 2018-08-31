加密貨幣校園瘋 Coinbase報告：18%大學生擁有加密貨幣 

Coinbase 和廣告技術公司 Qriously 進行的一項調查顯示，由於學生對加密貨幣技術相當感興趣，不但熱衷研修相關課程以帶來就業優勢，也看好其未來發展，將近 18% 的學生表示擁有比特幣或其他加密貨幣。該調查發現比特幣正依循網際網路和社交媒體 (臉書) 等其他科技相同模式被學生廣泛地採用。

這項調查目標是針對世界排名前 50 強大學和美國 675 名大學生，該研究發現，18% 的學生擁有比特幣或其他加密貨幣，是一般人族群的兩倍。17% 的人表示他們認為他們對加密貨幣和區塊鏈的非常了解。

18% 的學生表示擁有比特幣或其他加密貨幣。(圖：Coinbase)

針對世界排名前 50 強大學調查發現，42% 的大學提供至少一門關於區塊鏈或加密貨幣的課程，26% 的大學生表示他們想參加加密貨幣課程。

該研究的重點是 2018 年為大學生提供的課程，研究發現史坦福大學 (Stanford University) 提供的課程最多，高達 10 門課程。

史坦福大學的博士生 Benedikt Bunz 表示，學生非常熱衷加密貨幣，因為加密貨幣和密碼學方面的專家，未來很難找不到工作。

這項調查也對 7 月倫敦帝國理工學院發表的研究表示讚賞，該研究合理推算發現：比特幣和其他加密貨幣即將成為「下一個」主流支付形式。

帝國的博士 Zeynep Gurguc 表示：「新的支付系統或資產類別不會在一夜之間出現，但值得注意的是若我們成功地克服了六個挑戰，即可擴展性、可用性、監管、波動性、獎勵和隱私，那麼加密貨幣與加密資產成為主流，自然就是下一個目標。」

大學生通常被視為文化和科技變革的領頭羊。臉書 (FB-US) 現在是世界最大的社群網路媒體，最初只對學生開放，並且在影響高年齡族群之前，己被全世界青年廣泛採用。

更早之前 1980 年代網際網路，主要被學生、學者和大學機構用於在後來商業化之前分享研究，如今加密貨幣也在校園崛起，這群年輕的新生力預料將帶動加密貨幣未來的發展趨勢。