【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美中貿易戰疑慮再度浮上檯面，美股四大指數昨日同步收低，加上今日台積電下跌 2.85%，大立光及鴻海亦呈現下跌影響，導致今日台股呈現下跌格局，終場台股下跌 29.81 點，跌幅 0.27%；籌碼面上，外資現貨部位買超 36.49 億元，期現貨部位合計賣超 119.75 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國今日公佈官方製造業及非製造業指數分別為 51.3 及 54.2，皆優於市場預期，不過受到下週美國即將公佈對中國 2000 億美元關稅清單影響，導致今日 A50 指數及上證指數表現疲弱，呈現下跌格局，其中，A50 指數受到伊利股份財報不如預期大跌超過 7%，及醫藥類股受到復星醫藥遭質疑數據造假影響，使得 A50 指數呈現弱勢；受到中國對網路遊戲實施管控影響，導致恆生指數走勢偏弱。

《國際商品市場焦點分析》

阿根廷央行週四將其基準利率上調 15 個百分點至驚人的 60%，不過此舉反激起市場懷疑該國是否在財政以及貨幣政策上均已失控，披索兌美元應聲重挫，美元兌多數外幣走高，黃金及白銀期貨價格承受壓力再度下跌；美國庫存降低利多持續發酵，同時伊朗制裁預期使得該國原油出口從 6 月份的每日 230 萬桶下降至約 150 萬桶，支撐輕原油期貨價格收盤站上 70 美元關卡。

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