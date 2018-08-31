盤前財經大事搶先讀2018年8月31日

今日操盤前瞻

新股掛牌：康全電訊

法說會：地球、第一金、太醫、神州 - DR

除權息：禾聯碩、再生 - KY、鑽全、巨庭、精元、欣欣、佰研、鈺邦

〈美放寬鋼鋁政策〉台鋼廠銷美將迎挑戰 豁免品項需關注

美國放寬南韓、巴西進口的鋼鐵以及阿根廷進口的鋼鋁製品配額，並允許企業就美國產量、品質不足的產品申請關稅豁免並不佔進口配額，對台灣鋼鐵廠來說，在未取得豁免下，銷美將產生壓力，相關豁免品項還需關注。閱讀全文...

華航、長榮航鬆口氣 機師工會承諾 1 年內不會發動罷工

桃園市機師職業工會和華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 歷經 4 次協商，昨 (30) 日初步達成核心訴求共識，工會承諾 1 年內不發動罷工，勞資雙方也允諾，將協商期間拉長至 1 年，若 1 年內所有訴求達成協議，將承諾 3 年內不罷工。閱讀全文...

蘋果將推出 iPhone XS 手機 螢幕放大 首度使用金色

今日稍早，蘋果正式公布了下次產品發表會的時間與地點。在 9 月 12 日的發表會上，預期蘋果將推出三款新型 iPhones, 9to5Mac 網站可望讓 5.8 寸與 6.5 寸 OLED iPhones 首度亮相。閱讀全文...

〈新光金法說〉新壽投資三路並進 台股鎖定類債券股 並備妥 300 億元買不動產

新光金 (2888-TW) 昨 (30) 日召開法說會，由於投資績效亮眼，接下來投資策略備受矚目，財務長徐順鋆表示，將從三大方向切入，一、台幣保單的保費投資國內股票，標的以低波動高股息的類債券股票為主，二、外幣保單的保費則投資海外固定收益，三、備妥 300 億元投資不動產。閱讀全文...

陸國務院推新措施拚經濟 估可減輕企業稅負逾人民幣 450 億

中國國務院總理李克強今 (30) 日主持國務院常務會議，會中決定，將再推出 3 項新措施，刺激經濟發展，預估全年企業稅負，可望減輕逾人民幣 450 億元。會議稱，減稅、降費，是實施積極財政政策、維持經濟穩健的重要舉措，2018 年以來，政府已推出一系列相關措施。閱讀全文...



