合庫金下半年選股點名二族群 預期房市下修風險仍在

合庫金 (5880-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，總經理陳美足表示，美元偏強，今年以來外資大多賣超台股為主，受到外資因素影響，合庫對台股看法也謹慎，下半年選股策略以高殖利率股和成長型跌深反彈股為主。談到對房市看法，陳美足認為，台灣房市下修預期仍在，下半年房市仍將處量價盤整格局。

合庫金上半年稅後純益 80.89 億元，較去年同期成長 8.45%，每股純益 (EPS) 為 0.63 元，成長逾 10%。資產報酬率 (ROA)0.47%、股東權益報酬率 (ROE)7.81%，金控資本適足率（CAR）116.17%；

合庫金金雞母合庫銀稅後純益就達 71.75 億元，資本適足率（BIS）為 12.98%。合庫銀除獲利逐年穩定提升，經營體質也有改善，截至 6 月底，逾放比為 0.35%，較去年同期減少 0.06%；備抵呆帳覆蓋率為 334.69% ，亦較去年同期增加 47.37%；第一類資本適足率亦提升至 10.04%。

合庫銀上半年放款餘額年增 6.55%，主要來自中小企業放款與個人房貸，年增分別為 203 億元及 176 億元。

陳美足表示，海外獲利重要性逐年提升，佔金融機構的整體收益比重近年持續攀高，合庫銀也不例外，今年底將有 2 家新支行於柬埔寨開業，屆時海外營業據點增加至 22 處，整體海外加國際金融分行 (OBU) 穫利比重皆逾 3 成。

近年商業型逆向抵押貸款商品「以房養老」正夯，合庫銀表示，截至今 (2018) 年 6 月底，已撥貸 1111 件，核准金額逾 64 億元，為國內行庫市佔率第一。

在開發高齡者及身障者生活照顧方面，合庫銀行首創獨步市場的「銀髮安養機構『四合一』創新信託模式」，結合租賃權、不動產、預收款及安養等四項信託業務，提供一條龍式的信託整合服務。

展望未來，合庫金表示，合庫銀會持續優化新台幣存款結構，擴大外幣資金池，並調整外幣存款結構，以降低資金成本；同時，將優化資產配置，逐步降低收益性低的資產，並增加配置收益性高的股票、債券等相關商品部位，選股策略會以高殖利率股和成長型的跌深反彈股為主，以提升收益。