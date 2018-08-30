華碩電競筆電Q2在台銷售勁揚50% 市佔近三成奪冠 H2拼奪4-5成市佔

華碩 (2357) 在電競筆電領域中表現強勢，4 月以來一口氣推出多款新機種，銷售至今，在台取得佳績。根據市調機構統計，該公司第二季電競筆電在台市佔率以近三成的成績，勇奪冠軍寶座，而出貨量也較去年同期勁揚 50%，表現亮麗。華碩去年組織改造，特別把電競電腦業務拉出來獨立成為電競電腦事業群，大舉投注資源，要將 ROG 玩家共和國多年來的基礎發揚光大。至今華碩電競業務蒸蒸日上，不負眾望。



華碩指出，今年華碩電競筆電在台銷售佳績頻傳，自 4 月份一口氣推出多款搭載最新第八代英特爾 Core 處理器的新機種至今，銷售表現亮眼；根據知名市調公司最新電競筆電市場統計資料顯示，該公司第二季品牌電競筆電市占傲視群雄，狂飆近三成勇奪冠軍寶座。



同時，華碩電競筆電出貨量也大勝去年同期，同比勁揚 50%，其中，7 月才推出的新款 ROG Strix SCAR II/Hero II 電競筆電，更成為超人氣熱銷機種。預計未來幾個月，隨著 Gamescom 2018 登台電競筆電生力軍接連上市，有機會在第三、第四季挑戰市佔 4 至 5 成。