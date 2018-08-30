滬指三連陰失守20日線縮量大跌1.14% 行業板塊全線飄綠

截至收盤，滬指收報2737.74點，跌1.14%，成交額1064億元;深成指收報8552.80點，跌1.45%，成交額1471億元;創業板收報1457.92點，跌1.57%，成交額445億元。截至15:01，滬股通淨流入4.63億，深股通淨流入2.74億。

8月30日，滬深兩市開盤沖高，在銀行、保險大金融股的護盤下集體拉升，滬指一度衝擊2780點關口，但資金接力意願不強，難以支撐滬指上行，反彈無疾而終，隨後一路震盪下行；午後出現加速跳水走勢，三大股指集體跌逾1%，滬指再度失守20日均線，行情板塊全線飄綠，場內資金觀望情緒濃厚；創業板指表現更弱，跌幅超過滬深兩市，前期強勢的5G概念、軟體等科技股難以維持熱度今日大幅調整。

盤面上，並無明顯熱點板塊，資訊安全、5G概念、區塊鏈、電子支付、物聯網、工業互聯等板塊領跌，跌幅均超2%;煤炭、鋼鐵、建材等板塊跌幅也接近2%。行業板塊全線下跌，個股呈現普跌態勢，兩市近3000股飄綠。

ST長生逆襲上演“地天板” 樂視網尾盤漲停

今日最引人注目的當屬怒刷A股史上最長連續32個跌停記錄的ST長生(002680)，該股在今早9點55左右瞬間打開跌停板，用時不到2分鐘逆襲上演“地天板”，成交額近5億，被嚴重深套的各路資金終於有了出逃機會，數據顯示實際換手率超37%；另外，樂視網尾盤漲停，成交額近8億元，公司披露中報顯示，上半年虧損11億元，淨資產由正轉負。但除此之外，由於5G、軟體、網路安全等科技股成殺跌主力軍，對市場人氣構成嚴重打擊，避險情緒顯著上升。

消息面暫處真空期 市場震盪再陷弱勢行情

人民幣兌美元匯率中間價再度走低，市場悲觀情緒再起，多行業受到影響，由今日盤面來看，前兩日活躍的民航板塊再度受到影響。銀保監會將進一步完善差別化房地產信貸政策，堅決遏制房地產泡沫化；政策不斷刺激基建板塊，加上西部大開發的順利推進，疊加雙重利好的相關個股還是可以逢低佈局的。

證金二季度大手筆增持銀行保險股

延續今年一季度證金公司增持銀行、保險公司的狀態，二季度證金公司更是大手筆增持。截至二季度末，證金公司持有農業銀行比例增至0.53%；持有中國銀行增至2.91%；持有建設銀行增至0.87%；持有交通銀行比例增至3.64%。證金公司二季度對中國人壽、中國太保、新華保險都有增持，較一季度環比增長16.65%、214.7%和821.64%。

“國家隊”基金股票倉位下降 下半年謹慎佈局

從最新披露的基金半年報來看，5只國家隊基金上半年份額淨值增長率都為負值，並均在上半年末選擇調低倉位。展望下半年，基金經理普遍看好中長期投資價值，但在投資佈局上相對謹慎。

整體來看，今日消息面平淡，宏觀政策面真空，市場熱點曇花一現，持續性較差，行情再度走弱。沒有巨大的利好(利空)政策刺激，市場大漲或大跌仍需等待，目前市場弱勢震盪，不斷磨底，蓄力完成後或將迎來變盤。隨著積極因素逐漸累加，政策拐點到來，“逆週期因數”推出以及充分合理流動性等因素疊加，投資者信心有望企穩。

三連陰後A股轉機路在何方?

自本週一短暫大漲後，A股便展開了三連陰的回落走勢。今日滬指繼續延續弱勢震盪走勢，成交量繼28日低迷之後持續縮量，市場參與者目前大多處於觀望狀態。市場處於底部環境中時，成交量與換手率都會處於極度萎靡狀態，與目前出現的情況較為類似。

近期多重利好下，指數反彈並未呈現持續性以及擴大性，也再次說明市場仍未達到明確的共性，而成交量的連續萎縮，也表明市場做多熱情並不高漲;此外，伴隨著中報業績公佈期的即將結束，部分炒作資金以及連續上漲的個股或有冷靜。在目前的弱勢環境中，可以說是槍打出頭鳥，稍有熱點冒頭便遭遇套牢盤圍剿而中途夭折，A股人氣也正一點點流失殆盡。從目前市場成交量及熱點持續性來看，滬指2653點以來的這波反彈力度仍然偏弱，縮量再現，市場交易信心萎靡，建議短期繼續保持謹慎，等待市場企穩信號的出現。

反觀歐美股市全線收漲，美股連續四天同創收盤新高，亞馬遜、微軟、英偉達和蘋果股價創收盤紀錄新高，週邊造好的行情真令我等大A股股民羡慕呀。面對目前低迷"扶不起"的A股，轉機路在何方？8月還有最後一天，9月近在眼前，但願A股“秋收”相約在九月吧。

作者：毛莉

編輯：黎璐璐

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)