永恒策略(00764-HK)上半年亏损减少13.70%至2.12億港元

永恒策略(00764-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收益約1.02億港元，同比增長約510.09%;公司擁有人應佔虧損約2.12億港元，同比減少約13.70%。每股虧損5.55港仙，不派息。

集團期間收益增加的原因為於截至2018年6月30日止6個月錄得銷售金融資產的收益700.9萬港元，而於上一期間錄得虧損5192.5萬港元;及貸款利息收入增加1932.6萬港元所致。於總收益中，4995萬港元由借貸產生、2115.1萬港元由銷售珠寶產品產生、2351.9萬港元由物業投資產生及700.9萬港元由銷售金融資產產生。

此外，期間來自持續經營業務的虧損為2.13億港元，較上年同期改善13.11%。有關改善乃主要由於毛利增加8064.5萬港元及應佔聯營公司業績增加387.8萬港元所致，其部份由其他收益及虧損的虧損淨額增加1120萬港元、銷售及分銷開支增加55.9萬港元、行政開支增加1837.6萬港元及融資費用增加2223.5萬港元所抵銷。

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